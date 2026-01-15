Головна Країна Суспільство
У Львові +1°C: над містянами нависла нова небезпека

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Львові +1°C: над містянами нависла нова небезпека
Над львів’янами нависають величезні бурульки
фото: glavcom.ua

Після снігопадів – нова біда

У Львові після тривалих снігопадів та морозу сьогодні стовпчик термометра показує +1°C. Плюсова температура спровокувала нову небезпеку після завалів снігу по щиколотку на тротуарах і проїжджих частинах. Так, на старих будинках у центрі міста, де у попередні дні утворилися величезні бурульки та брили льоду на дахах, вони почали танути й падати просто на голови перехожим, повідомляє кореспондент «Главкома».

Міська влада попереджає про це: огороджує тротуари червоно-білими стрічками та оголошеннями про те, що, мовляв, будьте обережні. Проте безпечних маршрутів пішоходи позбавлені: десь неможливо перейти на інший бік вулиці через величезні купи снігу біля дороги, десь – просто немає іншого шляху.

Вздовж кількох будинків центральним проспектом Шевченка стоять огорожі та оголошення, а брили льоду падають просто на перехожих
Вздовж кількох будинків центральним проспектом Шевченка стоять огорожі та оголошення, а брили льоду падають просто на перехожих
фото: glavcom.ua
Брили льоду падають – міська влада обмежується оголошеннями
Брили льоду падають – міська влада обмежується оголошеннями
фото: glavcom.ua

Втім, така ситуація склалась не лише на проспекті Шевченка. Скажімо, на вузенькій вулиці Зарицьких ситуація така сама.

Нагадаємо, сьогодні російський безпілотник влучив у центр Львова. Ворожий дрон атакував дитмайданчик на вулиці Степана Бандери. Унаслідок удару ніхто не постраждав. Через атаку у центрі Львова тимчасово перекрили вулиці Митрополита Андрея та Шептицького. Приватний і громадський транспорт наразі тут не курсує. Через перекриття не їздять тролейбусні маршрути №27, №32 та №38.

На місці удару працюють вибухотехніки й шукають уламки та вибухівку. Зазначається, що дитячий майданчик згорів, однак памʼятник Бандері не постраждав.

Львів негода

