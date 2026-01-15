Головна Країна Події в Україні
У центрі Львова російський безпілотник атакував дитячий майданчик (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У центрі Львова російський безпілотник атакував дитячий майданчик (відео)
БпЛА впав на дитячий майданчик біля пам'ятника Бандері
Унаслідок ворожого удару ніхто не постраждав

Російський безпілотник влучив у центр Львова. Ворожий дрон атакував дитмайданчик на вулиці Степана Бандери. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького та мера Львова Андрія Садового.

За попередніми даними, внаслідок удару ніхто не постраждав. «Ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля пам'ятника Бандері. Символічне місце – те, чого агресор боїться найбільше... Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд», – зазначив міський голова.

За словами Садового, через ворожу атаку у Львові тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицького. «Приватний і громадський транспорт наразі тут не курсує. Через перекриття не їздять тролейбусні маршрути №27, №32 та №38» – додав він.

До слова, у середу, 14 січня, російська терористична армія ударними БпЛА атакувала автозаправну станцію у Сумах. Пошкоджений цивільний транспорт і нежитлове приміщення.

Теги: Львів обстріл

