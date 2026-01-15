У центрі Львова російський безпілотник атакував дитячий майданчик (відео)

Унаслідок ворожого удару ніхто не постраждав

Російський безпілотник влучив у центр Львова. Ворожий дрон атакував дитмайданчик на вулиці Степана Бандери. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького та мера Львова Андрія Садового.

За попередніми даними, внаслідок удару ніхто не постраждав. «Ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля пам'ятника Бандері. Символічне місце – те, чого агресор боїться найбільше... Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд», – зазначив міський голова.

❗️Ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері. Символічне місце - те, чого агресор боїться найбільше, - міський голова Львова Андрій Садовий



Попередньо - без постраждалих. Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд.… pic.twitter.com/Hj9foHau0r — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 15, 2026

🇺🇦 Незламний народ України



👏 Герой дня - двірник зі Львова 💪



🇺🇦 СЛАВА УКРАЇНІ❗️ pic.twitter.com/vA45DJ2X14 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 15, 2026

За словами Садового, через ворожу атаку у Львові тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицького. «Приватний і громадський транспорт наразі тут не курсує. Через перекриття не їздять тролейбусні маршрути №27, №32 та №38» – додав він.

До слова, у середу, 14 січня, російська терористична армія ударними БпЛА атакувала автозаправну станцію у Сумах. Пошкоджений цивільний транспорт і нежитлове приміщення.