Влада Львова відреагувала на «падіння» головної ялинки міста

Львівська міська рада спростувала інформацію про нібито «падіння» головної різдвяної ялинки міста, які почали поширювати деякі канали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

«Головна різдвяна ялинка Львова стоїть. Вона й не падала», – повідомили у мерії.

Міська влада закликає громадян не поширювати неперевірену інформацію та довіряти лише офіційним джерелам.

