Влада Львова відреагувала на «падіння» головної ялинки міста

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Влада Львова відреагувала на «падіння» головної ялинки міста
Головна різдвяна ялинка Львова засяяла вогнями 5 грудня
Міська влада закликає громадян не поширювати неперевірену інформацію

Львівська міська рада спростувала інформацію про нібито «падіння» головної різдвяної ялинки міста, які почали поширювати деякі канали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

«Головна різдвяна ялинка Львова стоїть. Вона й не падала», – повідомили у мерії.

Міська влада закликає громадян не поширювати неперевірену інформацію та довіряти лише офіційним джерелам.

Нагадаємо, у центрі міста Бровари на Київщині біля арки центрального входу в парк «Перемога» традиційно засвітили новорічну ялинку, яку встановили до Дня святого Миколая. Це рішення, а також зовнішній вигляд штучної ялинки, спричинило значний резонанс та гостру дискусію серед мешканців міста у соціальних мережах. Частина броварчан висловила обурення самим фактом святкування та витрачанням коштів під час війни, наголошуючи, що зараз пріоритетом є допомога фронту. 

Також у мережі розгорілася суперечка через головну ялинку Києва/p>

