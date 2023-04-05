У Хмельницькому парафія Московської церкви перейшла до ПЦУ

До храму вже зайшла ревізійна комісія, згодом двері до нього опечатають

У Хмельницькому сьогодні, 5 квітня, прихожани церкви Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ Московського патріархату проголосували за її перехід парафії до Православної церкви України. Про це повідомляє «Суспільне».

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«Ввечері біля храму Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ (МП), під час зборів, на яких зареєструвалося близько 1000 людей, присутні проголосували за перехід до ПЦУ. До храму зайшла ревізійна комісія. Згодом двері до церкви опечатають», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому після заборони діяльності УПЦ МП священники вивозять речі із церков. Зокрема це відбувається сьогодні у мікрорайоні Гречани. Нагадаємо, міськрада Хмельницького на позачерговій сесії 4 квітня проголосувала за припинення користування Московською церквою всіма земельними ділянками на території громади.

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Зазначимо, у Львові головний храм Московського патріархату перейшов до ПЦУ.