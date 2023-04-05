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Після подій на Хмельниччині у Рівненській єпархії Московської церкви переполох

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Після подій на Хмельниччині у Рівненській єпархії Московської церкви переполох
Архієпископ Пимен, керуючий Рівненською єпархією УПЦ МП
фото: Рівненська єпархія

Архієпископ Пимен просить у правоохоронців захисту

Керуючий Рівненською єпархією УПЦ МП архієпископ Пимен звернувся до керівників області, правоохоронних органів та СБУ. Просить подбати про безпеку громадян та вірян УПЦ МП. Про це повідомили в пресслужбі єпархії. 

Звернення було ініційоване через побиття військового у храмі МП у Хмельницькому. 

«Розуміємо, що це були провокативні дії з боку військовослужбовця, але вчиняти насильство над ним було неприпустимою дією. В таких випадках потрібно викликати правоохоронців та реагувати тільки у правовому полі. Ми хочемо попросити вас подбати про безпеку громадян України, вірян УПЦ, тому що подібні провокації можуть призвести до непотрібних для української держави сутичок», – йдеться у зверненні. 

Як повідомлялося, вранці 2 квітня у Хмельницькому в одному із храмів УПЦ МП (Свято-Покровського кафедрального собору) священнослужителі та віряни побили військового. Поліція відкрила провадження за статтею «хуліганство», а біля храму почалася масова акція протесту, під час якої сталися сутички.

Мер Хмельницького Олександр Симчишин вважає, що ті, хто бив військового, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності, а «патрульні, які склали протокол на військового, мають бути звільнені».

Протестувальники біля Свято-Покровського кафедрального собору у Хмельницькому зібрали понад тисячу підписів за перехід храму УПЦ МП до Православної церкви України. Ключі від храму передали ревізійній комісії, яку обрали містяни під час зібрання; вона вже почала описувати майно собору.

У понеділок, 3 квітня, представники комісії передали документи про перереєстрацію релігійної громади в ОВА.

4 квітня Хмельницька область заборонила діяльність УПЦ МП.

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Теги: Хмельниччина Московська церква в Україні Рівненщина росія

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