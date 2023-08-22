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У Львові з'явився перший в Україні парк розваг для дітей з інвалідністю (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Львові з'явився перший в Україні парк розваг для дітей з інвалідністю (фото)
Загальна площа парку складає понад 1,1 тис. м²
фото: Львівська міська рада

У парку є сенсорні локації для зорового контакту

У Львові з’явився перший ігровий майданчик для дітей з інвалідністю. Будівництво спонсорували засновники організації The Bridge of Life – подружжя американців Едді та Тетяна Вейн. Про це повідомила Львівська міська рада. 

Парк розваг та відкриттів поділений на дві зони: для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та дітей з розладами спектра аутизму. Діти з фізичними обмеженнями можуть безпечно покататися на гойдалці – їх фіксують у кріслі пасками безпеки. Є також гойдалки для дітей у колісних кріслах. 

Поміж іншим, на майданчику є кругові каруселі. Едді Вейн наголошує, що дітей розвертають обличчям до парку, «щоб вони могли бачити всі барви життя і красу навколо». 

Також у парку є сенсорні локації для зорового контакту, щоб викликати у дітей певні асоціації, панелі зі звуками музичних інструментів, кольорові гумові іграшки, велика гірка та мініфутбольне поле. 

8 фото
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Загальна площа парку складає понад 1,1 тис. м². Будівництво обійшлося американському подружжю в 60 тис. дол. 

У міськраді зазначають, що майданчик призначений тільки для дітей з інвалідністю. Через це деякі його елементи можуть бути «не зовсім безпечними» для дітей без інвалідності чи порушень розвитку. 

Раніше повідомлялося, що столиця створює сучасний центр реабілітації дітей та дорослих з інвалідністю.

Теги: Львівщина діти

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