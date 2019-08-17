Мережею ширяться фото двійника президента України



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Багато хто зазначає, що людина в підземці дійсно схожа на президента Фото: Дмитро Коваленко, Facebook

Серед користувачів кадр з двійником глави України викликав справжній ажіотаж

У вагоні метро помітили чоловіка, зовні схожого на президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє УНІАН.

Фото двійника гаранта опублікував киянин Дмитро Коваленко на своїй сторінці у Facebook. «Ось він – справжній народний президент. Без кортежів, охорони, мигалок і навіть велосипеда. Простий і скромний гарант Конституції їде в метро на роботу...», – підписав він знімок.

У коментарях користувачі зазначили, що фото, ймовірно, зроблені в метро Москви, бо схема, яку видно на стіні всередині вагона, нагадує московську підземку.