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    Суспільство

    Мережею ширяться фото двійника президента України

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    <p>Багато хто зазначає, що людина в підземці дійсно схожа&nbsp;на президента</p> - Мережею ширяться фото двійника президента України

    Багато хто зазначає, що людина в підземці дійсно схожа на президента

    Фото: Дмитро Коваленко, Facebook

    Серед користувачів кадр з двійником глави України викликав справжній ажіотаж

    У вагоні метро помітили чоловіка, зовні схожого на президента України Володимира Зеленського.

    Про це повідомляє УНІАН.

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    Фото двійника гаранта опублікував киянин Дмитро Коваленко на своїй сторінці у Facebook. «Ось він – справжній народний президент. Без кортежів, охорони, мигалок і навіть велосипеда. Простий і скромний гарант Конституції їде в метро на роботу...», – підписав він знімок.

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    У коментарях користувачі зазначили, що фото, ймовірно, зроблені в метро Москви, бо схема, яку видно на стіні всередині вагона, нагадує московську підземку.

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