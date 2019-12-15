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    Суспільство

    У Михайлівському соборі невідомий розбив ікону

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    За словами очевидиці, чоловік пошкодив ікону навмисно - У Михайлівському соборі невідомий розбив ікону
    За словами очевидиці, чоловік пошкодив ікону навмисно
    Фото: Anastasiia Ostrovska у Facebook

    Священник та група парафіян намагалися поговорити з хуліганом

    В Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві, де 15 грудня пройшло богослужіння на честь річниці створення Української православної церкви, невідомий хуліган навмисно розбив ікону.

    Про це у Facebook повідомила очевидиця події Анастасія Островська.

    За її словами, чоловік пошкодив ікону навмисно: «Просто підняв і кинув на підлогу».

    Очевидиця також виклала фото, на якому видно порожню підставку та, напевно, місце падіння ікони.

    На іншому фото видно, як священник та група парафіян намагаються поговорити з чоловіком, якого вже вивели із храму.

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    Як повідомлялося, сьогодні у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі пройшло богослужіння на честь річниці Об’єднавчого собору, на якому було утверджено створення Православної церкви України.

    Святкову службу провів Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

    церква чоловік Епіфаній
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