У місті Буськ на Львівщині на єврейському кладовищі встановлюють огорожу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Це найдавніше із збережених єврейських кладовищ Східної Європи

Роботи здійснює ТзOB «Bежа» із міста Острога за кошти Європейського Cоюзу, німецьких та єврейських організацій із охорони культурної спадщини. Завершення робіт заплановано на початок вересня.

Про це повідомляє сторінка Краєзнавчий музей міста Буськ у Facebook.

Окописько, Кіркут або Жидівський цвинтар у Буську – найдавніше єврейське кладовище на території континентальної України та одне з найдавніших на території Східної Європи.

Розташоване на лівому корінному березі Солотвини у південно-східній частині Буська на передмісті Ліпибоки. Перша згадка про єврейську громаду Буська датована 1454 р. До 1939 р. євреї були другою за чисельністю етнічною групою міста (близько 3000 осіб). Найдавніша із збережених надмогильних стел (мацев) датована 1520 р. Останні поховання на кладовищі здійснені у 1943 р. У 1942-43 рр. у часи німецької окупації підпорядковані гестапо підрозділи поліції проводили на кладовищі масові розстріли та захоронення євреїв, утримуваних у буському ґетто (до 2 000 осіб). У період німецької та радянської окупації більшість надмогильних плит у центральній та південній частині кладовища демонтували (в подальшому їх використовували як будівельний матеріал – для мощення доріг та забутовування фундаментів).

На честь євреїв, розстріляних у Буську у часи німецької окупації, єврейське товариство «Сохнут» встановило у 2004 р. на кладовищі монумент із чорного граніту з написами українською та івритом: «В пам’ять святої громади євреїв Буська та району, по-звірячому знищених нацистами у 1941-44 рр. Встановлено коштом міжнародного центру Холокост ім. д-ра Ол. Шварца».

Нагадаємо, на Житомирщині відкрили меморіальний знак жертвам геноциду ромів.