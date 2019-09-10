У Національній службі здоров’я розповіли про безкоштовні медичні послуги



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Міністерство охорони здоров’я розширило перелік безкоштовних ліків

Послуги первинної амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної медичної допомоги та реабілітації залишаться безкоштовними

У Національній службі охорони здоров'я України (НСЗУ) розповіли, які медичні послуги залишаться безкоштовними для українців у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба НСЗУ на своїй сторінці у Facebook.

Наголошується, що за програмою медичних гарантій, послуги первинної амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної медичної допомоги та реабілітації залишаться безкоштовними.

«Ці послуги будуть безкоштовними для українців, адже вони вже заплатили за медичну допомогу зі своїх податків», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що медичні послуги, пов'язані з лікуванням гострого мозкового інсульту, гострого інфаркту міокарда, допомоги під час пологів і неонатальної допомоги, ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань будуть безкоштовними в медустановах, що уклали договір з Нацслужбою здоров’я.

Для укладення договору на надання пріоритетних послуг установа повинна відповідати вимогам, визначеним Національною службою здоров’я.

«Послуги спеціалізованої медичної допомоги за програмою медичних гарантій можна буде отримати безкоштовно тільки за направленням лікаря первинної або лікуючого лікаря. Але є винятки. Без направлення спеціалізовану медичну допомогу у відповідності з медичними показаннями можна буде отримати безкоштовно пацієнтам, які звернулися до акушера-гінеколога, стоматолога, педіатра, психіатра, нарколога. Також без направлення безоплатно надається медична допомога при невідкладному стані», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я розширило перелік безкоштовних ліків. Нова редакція реєстру лікарських засобів збільшилася на 14 препаратів для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, діабетом II типу і бронхіальною астмою.

Раніше повідомлялося, що в разі проблем з вакцинацією слід звертатися на гарячу лінію Національної служби здоров’я.