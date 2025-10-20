Головна Країна Події в Україні
Окупанти пошкодили залізницю на Сумщині: які потяги затримуються

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Через обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура на Сумському напрямку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Потяги №46 Ужгород – Харків та № 113 Харків – Львів відправились із затримкою більше як годину

Російська Федерація пошкодила залізничну інфраструктуру на Сумському напрямку. Через обстріл декілька потягів затримуються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

За словами залізничників, від станції Плиски поїзди №46 Ужгород – Харків та № 113 Харків – Львів відправились із затримкою більше як годину через заміну локомотивної тяги.

«Є зміни і у регіональному сполученні. Так, з резервними тепловозами і відповідно з затримкою курсує регіональний поїзд №895 Конотоп – Фастів-1. Прибудемо на кінцеву з орієнтовною затримкою година 20 хвилин», – йдеться в повідомленні.

Крім того, затримується й приміський рейс №6452 Ніжин – Конотоп. Наразі затримка дві години.

Нагадаємо, у суботу, 18 жовтня, російські війська декілька разів атакували Суми безпілотниками. Дрони влучили в об’єкти залізничної інфраструктури, зокрема, у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу було пошкоджено вікна.

Як повідомлялося, у Чернігові внаслідок удару російського безпілотника пошкоджений рухомий склад залізниці, поранений машиніст.

До слова, атаки на залізничну інфраструктуру України почастішали, а російські дрони Shahed завдають ударів із високою точністю, загрожуючи комерційним та військовим перевезенням.

З середини літа 2025 року Росія активізувала атаки на залізничну інфраструктуру України, використовуючи безпілотники «Шахед». За словами очільника «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, удари по локомотивах і підстанціях спрямовані на паніку серед пасажирів та шкоду економіці, а не на військові вантажі. Модернізовані дрони дозволяють РФ точково уражати цивільну інфраструктуру, підвищуючи ефективність атак.

