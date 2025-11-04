Уряд рятує пасажирські перевезення «Укрзалізниці»: прем’єрка оголосила суми дотацій на 2025-2026 роки

Кабмін розробив план фінансової підтримки «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» відмовлятиметься від системи перехресного субсидування, яке практикувалося десятиліттями. Мова йде про ситуацію, коли за рахунок вантажних перевезень фінансувалися нерентабельні пасажирські перевезення. Про це вчора повідомили глава уряду Юлія Свириденко та голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Держава готується надати фінансову допомогу держкомпанії на суму 13 млрд грн у 2025 році та до 16 млрд у 2026 році. УЗ також шукатиме резерви всередині компанії (продаж брухту, реформа структури компанії та позбавлення непрофільних активів).

За словами Перцовського, компанія хоче зберегти той рівень цін на квитки, який діє зараз в «Укрзалізниці». Проте нині компанія вже не має ресурсів «балансувати пасажирку». У першу чергу це пов’язано із різким зменшенням вантажних перевезень (150 млн т у рік проти 300 млн тонн, які фіксувалися до повномасштабного вторгнення). Водночас на деяких напрямках собівартість перевезень вчетверо нижче ціни квитка. Керівник «Укрзалізниці» за приклад назвав ціну квитків на потяг Київ-Херсон, де місце в плацкартному вагоні коштує лише біля 200 грн. «Мінімально 16 млрд потрібні для того, аби не підвищувати пасажирські тарифи соціального сегмента і платити зарплати працівникам», – зауважив керівник компанії. Юлія Свириденко зазначила, що фактично уряд переходить до системи покладання спеціальних обов’язків на перевізника, за аналогією системи, яка вже працює у випадку з «Енергоатомом» та «Нафтогазом». Ці держмонополісти продають споживачам електрику та газ за фіксованою ціною.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у суботу, 1 листопада, анонсував, що незабаром у країні стартує спеціальна програма транспортної підтримки, яка передбачатиме безкоштовний проїзд залізницею для всіх українців на відстань 3000 км.

«Оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія («Укрзалізниця» — Ред.) має дати відчутну відповідь людям — кошти, які використовуються, реально служать суспільству», – наголосив Зеленський.

До слова, член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко представив деталі нової соціальної програми, названої «УЗ-3000». Її суть полягає у наданні платникам податків безкоштовних квитків на непродані місця у поїздах під час низького сезону.