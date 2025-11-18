Головна Гроші Особисті фінанси
Програма «УЗ-3000». Лещенко розповів, скільки квитків на потяги планується роздати українцям

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Програма «УЗ-3000». Лещенко розповів, скільки квитків на потяги планується роздати українцям
За словами члена наглядової ради «Укрзалізниці», програма діятиме упродовж чотирьох місяців
фото з відкритих джерел

«Йдеться про безоплатні квитки, які не продаються в низький сезон на певні напрямки і в певній кількості»

У межах програми «УЗ-3000» українці отримають близько мільйона безкоштовних залізничних квитків. Про це заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко розповів в інтервʼю «Главкому», яке вийде найближчим часом. 

За словами посадовця, в «Укрзалізниці» є так звані непікові сезони: коли попит на перевезення пасажирів падає. «Тому що це не сезон канікул, літніх відпусток або різдвяних чи великодніх свят. Це – жовтень, листопад, частково грудень. Потім після різдвяно-новорічного високого сезону – знову спад (січень, лютий і навіть частина березня). Ми запропонували з цих низьких сезонів виокремити чотири місяці, протягом яких буде діяти бонусна програма для громадян на знак подяки за те, що уряд коштом їхніх податків вперше погодився компенсувати збитки «пасажирки», – розповів Лещенко.

Як зазначає член наглядової ради, безоплатні квитки за програмою «УЗ-3000» можна буде отримати в низький сезон на певні напрямки і в певній кількості. За його словами, в середньому це може бути 250 тис. квитків на місяць. «Множимо на чотири місяці – близько мільйона квитків. Таким є попередній розрахунок цієї програми», – пояснив він.

Лещенко заявив, що якщо охочих отримати безкоштовний квиток буде більше, ніж самих квитків, діятиме правило першості. «Хто перший забронював – той перший поїхав. Також в цій присутні елементи промокомпанії: бо є українці, які ніколи не їздили залізницею або не їздили протягом останнього десятиліття, і у яких уявлення про залізницю не актуальні», – додав представник наглядової ради компанії.

Нагадаємо, урядова програма «УЗ-3000» стартує 1 грудня. Вона не компенсуватиметься за рахунок виділених з державного бюджету «Укрзалізниці» коштів.

Програма діятиме упродовж чотирьох місяців. У період низького попиту на пасажирські перевезення «Укрзалізниця» має на місяць 200-250 тис. незаповнених місць в поїздах далекого сполучення. І саме їх компанія пропонує використати для соціальної програми.

До слова, «Укрзалізниця» планує підвищити ціни на квитки у СВ-вагони і перший клас поїздів Інтерсіті. За рахунок цих коштів розраховують збільшити дохід перевізника.

Найближчим часом читайте на сторінках «Главком» інтерв’ю з заступником голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергієм Лещенком, в якому він розповідає про те, як «Укрзалізниця» збирається вибиратися з нинішньої фінансової ями, чому його так хейтять у «фейсбуці» та чим друзі Зеленського відрізняються від друзів Порошенка.

Сергій Лещенко Укрзалізниця квиток

