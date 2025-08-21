У передмісті Харкова зникло озеро (відео)

Неподалік Харкова зникло друге Караванське озеро

У передмісті Харкова повністю пересохло друге Караванське озеро. Відео з осушеною водоймою на своїй сторінці в соціальних мережах опублікував депутат Дергачівської міської ради Олексій Степаненко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олексія Степаненко.

Друге Караванське озеро, розташоване в Малоданилівській громаді, яке було популярним місцем відпочинку, зникло. На відео, опублікованому депутатом, видно, що на місці колишньої водойми залишилися лише тріщини в сухій землі.

Втрата озера глибоко торкнулася місцевих, оскільки для багатьох воно було символом минулого. У своєму дописі Олексій Степаненко поділився особистими спогадами.

«Так сумно бачити, як зникає частинка нашого минулого… Тут минули наші безтурботні літа: дитячий сміх, сонячні дні, стрибки у воду й перші справжні відчуття свободи…», – написав він.

Депутат підсумував, що хоча озера вже немає, воно назавжди залишиться у пам’яті як символ радості й теплого дитинства. «Бо є місця, що зникають у просторі, але ніколи не зникають у пам’яті», – додав Степаненко.

