У передмісті Харкова зникло озеро (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У передмісті Харкова зникло озеро (відео)
Друге Караванське озеро розташоване в Малоданилівській громаді
фото: Олексій Степаненко

Неподалік Харкова зникло друге Караванське озеро

У передмісті Харкова повністю пересохло друге Караванське озеро. Відео з осушеною водоймою на своїй сторінці в соціальних мережах опублікував депутат Дергачівської міської ради Олексій Степаненко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олексія Степаненко.

Друге Караванське озеро, розташоване в Малоданилівській громаді, яке було популярним місцем відпочинку, зникло. На відео, опублікованому депутатом, видно, що на місці колишньої водойми залишилися лише тріщини в сухій землі.

Втрата озера глибоко торкнулася місцевих, оскільки для багатьох воно було символом минулого. У своєму дописі Олексій Степаненко поділився особистими спогадами.

«Так сумно бачити, як зникає частинка нашого минулого… Тут минули наші безтурботні літа: дитячий сміх, сонячні дні, стрибки у воду й перші справжні відчуття свободи…», – написав він.

Депутат підсумував, що хоча озера вже немає, воно назавжди залишиться у пам’яті як символ радості й теплого дитинства. «Бо є місця, що зникають у просторі, але ніколи не зникають у пам’яті», – додав Степаненко.

Нагадаємо, унаслідок російського удару по Харкову загинуло три покоління родини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку «Їх убила Росія».

«1,5-річна Мія, її 16-річний братик Артем, їх 38-річна мама Тетяна, 45-річний тато Руслан Серга та 57-річна бабуся Галина. Сім'я проживала на п'ятому поверсі багатоповерхівки, в який російські терористи вдарили пʼятьма шахедами 18 серпня», – йдеться у дописі. Інформацію у коментарі «Суспільне. Чернігів» підтвердив староста села Миколаївка в Чернігівській області, звідки родом був загиблий Руслан Серга. За його словами, чоловік проживав у Харкові. 

