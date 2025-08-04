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У Харкові президент нагородив поранених захисників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Харкові президент нагородив поранених захисників
Зеленський поспілкувався із захисниками, які обороняли Україну на різних напрямках
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Глава нашої держави відзначив воїнів орденами «За мужність» ІІІ ступеня і медаллю «За військову службу Україні»

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з пораненими воїнами, які проходять лікування та відновлення в одному з медичних закладів Харкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Поранені захисники обороняли Україну на різних ділянках фронту, зокрема на Покровському, Вовчанському та Куп’янському напрямках. Глава держави відзначив їх орденами «За мужність» ІІІ ступеня і медаллю «За військову службу Україні». Крім того, президент подякував бойовим медикам, які допомагають військовим відновлюватися після поранень, і вручив їм медалі за «За військову службу Україні» та «За врятоване життя».

У Харкові президент нагородив поранених захисників фото 1
Поранені захисники обороняли Україну на різних ділянках фронту
Поранені захисники обороняли Україну на різних ділянках фронту
фото: president.gov.ua/Офіс президента
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Зеленський відвідав один із медичних закладів Харкова, де воїни проходять лікування та реабілітацію після поранень
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Також Зеленський перевірив роботу мобільного польового госпіталю. Раніше його використовували на фронті, а зараз шпиталь приєднаний до медзакладу для збільшення спроможності допомагати пораненим.

Нагадаємо, у День Повітряних сил Збройних сил України президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, відзначив їх державними нагородами та вручив командирам підрозділів бойові прапори і стрічки почесної відзнаки «За мужність та відвагу».

Раніше з нагоди Дня української державності та Дня хрещення Київської Русі-України президент Володимир Зеленський відзначив найвищими державними нагородами українських воїнів, зокрема Героїв України, передав ордени рідним загиблих, вручив бойові прапори, а також – нагороди цивільним українцям та українкам і паспорти громадянина України 14-річним дітям.

До слова, президент Володимир Зеленський направив до Верховної Ради законопроєкт для воїнів, які відзначаються «Хрестом бойових заслуг». Згодом у Раді було зареєстровано проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо визнання осіб, яких нагороджено відзнакою президента України «Хрест бойових заслуг», особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Наразі відзнакою «Хрест бойових заслуг» вперше нагороджено 318 військовослужбовців, а також одного військовослужбовця нагороджено вказаною відзнакою вдруге.

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Теги: державні нагороди Володимир Зеленський Харків

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