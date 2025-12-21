Головна Країна Суспільство
21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 21 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

21 грудня в Україні відзначають День Державної служби зайнятості. У світі відзначають День народження кросворда та День ліхтарика. Для багатьох культур цей день є особливим через зимове сонцестояння – момент найкоротшого дня та найдовшої ночі в році. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святої мучениці Юліани.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 21 грудня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День Державної служби зайнятості

21 грудня в Україні святкують День Державної служби зайнятості. Це професійне свято працівників, які виконують важливу соціальну функцію – допомагають у працевлаштуванні та професійній адаптації громадян. Свято встановлено на честь створення Державної служби зайнятості України. 21 грудня 1990 року було прийнято постанову Ради Міністрів Української РСР № 381 «Про створення державної служби зайнятості населення в Українській РСР». Саме від цього моменту й почала офіційно функціонувати служба зайнятості в Україні.

Міжнародні та національні свята

День зимового сонцестояння

Зимове сонцестояння для жителів Північної півкулі у 2025 році настає 21 грудня. Цієї доби маємо найменше світлих годин, а ніч є найдовшою за весь рік. В астрономічному сенсі це означає, що планетарна вісь досягла найбільшого кута нахилу від Сонця. Сонце стоїть на висоті всього 23.5° над горизонтом. День зимового сонцестояння – це астрономічний початок зими. Для астрономів це унікальний момент механіки Всесвіту.

Для всіх живих істот на Землі тривалість світлового дня дуже важлива, а єдиним джерелом світла й тепла на нашій планеті є Сонце. З наближенням зими ми кожного дня помічаємо, що воно чимдалі пізніше сходить і раніше сідає. Навіть опівдні світило стоїть низько над горизонтом. Якщо подивитися на свою полуденну тінь, то саме в час грудневого сонцестояння вона буде найдовшою.

День народження кросворда

Саме 21 грудня 1913 року в газеті «New York World» було опубліковано перший сучасний кросворд, автором якого став Артур Вінн. Сьогодні ця інтелектуальна розвага залишається однією з найпопулярніших у світі.

День ліхтарика

Це неофіційне свято світла, яке символічно відзначають у найтемніший період року. Воно закликає людей ділитися теплом та світлом із близькими, що є надзвичайно актуальним під час зимових холодів.

Релігійні свята та їхня історія

День святої мучениці Юліани

21 грудня православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Юліани Нікомидійської. Вона народилася в родині знатного язичника, але таємно прийняла християнство. Коли батько вирішив видати її заміж за єлевсіна (місцевого єпарха), Юліана відмовилася, обравши вірність Христу.

За свої переконання дівчина була піддана жорстоким тортурам. За переказами, її віра була настільки потужною, що вона витримала всі муки, не зрікшись Господа. Разом із нею було страчено сотні людей, які, бачачи її стійкість, також увірували в Христа. Свята Юліана вважається покровителькою жінок та захисницею від хвороб.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо на деревах багато інею – наступного року буде багатий врожай зерна;
  • сонячна погода обіцяє морозний, але ясний січень;
  • якщо за вікном гуде завірюха – чекайте на потужний розлив річок навесні;
  • сніг лежить впритул до паркану – літо буде неврожайним.

Історичні події

  • 1846 рік – шотландський хірург Роберт Лістон уперше в Європі застосовує анестезію під час хірургічної операції;
  • 1898 рік – П'єр і Марія Кюрі відкривають радій;
  • 1913 рік – у нью-йоркській газеті публікують перший в історії кросворд, який складає Артур Вінн;
  • 1937 рік – у Голлівуді відбувається прем'єра першого повнометражного мультфільму «Білосніжка та семеро гномів»;
  • 1988 рік – дослідний зразок найбільшого літака у світі Ан-225 «Мрія» здійснює перший політ;
  • 1991 рік – незалежність України визнають Азербайджан і Сьєрра-Леоне;
  • 2007 рік – до Шенгенської зони входить ще 9 країн Європейського Союзу: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина і Мальта.

Іменини

День ангела святкують: Юліана (Уляна), Петро, Михайло, Микита, Леонтій.

Теги: свята релігія традиції свято календар

