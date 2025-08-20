Трагедія в Харкові: РФ вбила три покоління однієї родини, стали відомі подробиці

Руслан Серга з 2022 року служив у 80-й окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді, у 2023 році чоловіка демобілізували

Унаслідок російського удару по Харкову загинуло три покоління родини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку «Їх убила Росія».

«1,5-річна Мія, її 16-річний братик Артем, їх 38-річна мама Тетяна, 45-річний тато Руслан Серга та 57-річна бабуся Галина. Сім'я проживала на п'ятому поверсі багатоповерхівки, в який російські терористи вдарили пʼятьма шахедами 18 серпня», – йдеться у дописі.

Родина Руслана Серги загинула через російський удар фото: «Їх убила Росія»/Facebook

16-річний Артем загинув 18 серпня фото: «Їх убила Росія»/Facebook

Інформацію у коментарі «Суспільне. Чернігів» підтвердив староста села Миколаївка в Чернігівській області, звідки родом був загиблий Руслан Серга. За його словами, чоловік проживав у Харкові. Там він уперше одружився та в родини народилася донька.

Бабуся Галина із онукою загинули внаслідок удару РФ фото: «Їх убила Росія»/Facebook

Росія вбила півторарічну Мію фото: «Їх убила Росія»/Facebook

Другу дружину Руслан Серга також зустрів у Харкові. На той момент у жінки був син, згодом у них народилася спільна донечка Мія. Зазначається, що Руслан Серга з 2022 року служив у 80-й окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді. Однак у 2023 році чоловіка демобілізували за станом здоров'я.

Нагадаємо, 18 серпня двічі за ніч російська окупаційна армія атакувала Харків. Спочатку балістичною ракетою, а потім «шахедами». Унаслідок удару загинула ціла родина.

Рятувальники лише 19 серпня завершили аварійно-рятувальні роботи у п'ятиповерховій будівлі у Харкові, по якій Росія завдала удару. «Внаслідок терористичної атаки загнули сім осіб, серед них двоє дітей. Ще 24 мешканці поранені, з них шестеро дітей. Двох людей вдалось врятувати», – йшлося у повідомленні ДСНС.