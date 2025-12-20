Головна Країна Суспільство
У Чернігові чоловік за $500 погодився працювати на Росію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Чернігові чоловік за $500 погодився працювати на Росію
Зловмисник отримав від куратора детальні відеоінструкції, як саме вчиняти підпал та як фіксувати це на відео для звіту
фото з відкритих джерел

У суді обвинувачений свою провину не визнав

У Чернігові Деснянський районний суд оголосив вирок місцевому мешканцеві, який на замовлення ворожих кураторів готував диверсію проти українських військових. Чоловік намагався спалити автівку, передану на потреби ЗСУ благодійним фондом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як встановило слідство, у травні 2025 року підсудний налагодив контакт із невстановленою особою через додаток AyuGram (одна з версій Telegram, – ред.). Йому запропонували «легкий заробіток» – $500 за підпал автомобіля, який належить ТЦК або ЗСУ.

Зловмисник отримав від куратора детальні відеоінструкції, як саме вчиняти підпал та як фіксувати це на відео для звіту.

Для реалізації плану фігурант придбав розчинник і розпочав «полювання» на автівки. Він фотографував військові машини в місті та відправляв їх замовникові на узгодження. Вони домовилися підпалити зелений пікап Ford F150, який волонтери передали армії.

«6 травня обвинувачений вирушив до місця перебування автівки для вчинення підпалу, проте не зміг довести справу до кінця, бо помітив поблизу сторонніх осіб», – ідеться у вироку суду.

Того ж дня чоловіка затримали співробітники СБУ.

У суді чоловік свою провину не визнав. Він переконував, що не збирався нічого палити, а хотів «обманути замовника»: змонтувати фейкове відео підпалу та отримати гроші. Проте дані геолокації його телефона та вилучена легкозаймиста суміш довели зворотне.

Суд визнав чоловіка винним у замаху на перешкоджання законній діяльності Збройних сил України (ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 114-1 КК України) та призначив йому п’ять років позбавлення волі. Також із йому належить компенсувати витрати на експертизи – понад 1 700 грн.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою в слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Сергій Стороженко, командувач 6-ї загальновійськової армії РФ, є найвисокопоставленішим українським перебіжчиком, який веде війну проти своєї батьківщини. 

Також російські війська намагаються штурмувати український Куп’янськ, використовуючи для просування підземну газову трубу під річкою Оскіл – так само, як це було раніше під Авдіївкою та Суджею. За даними ВВС, командування наступом на місто здійснює колишній український офіцер, який зрадив присягу та перейшов на бік Росії

