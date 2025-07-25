Температурний «шок»: на Дніпропетровщині у річці Вовча гине риба

Температура води сягає +34°C, іхтіологи фіксують загибель верховодок та окунів

У Павлограді Дніпропетровської області іхтіологи фіксують загибель риби у річці Вовча. Температура води на мілководді сягає +30…34 °C, а у водоймі помітно загиблу рибу, серед якої верховодки та окуні. Еколог, доцент кафедри географії ДНУ Вадим Манюк у коментарі «Главкому» пояснив, що головна причина у різких коливаннях температури води, що стають смертельними для риби.

На фото зафіксовано, як уздовж берегів Вовчої накопичуються сотні мертвих риб, а вода має застійний і замулений вигляд.

Фахівці проводять дослідження у річці Вовча фото: Facebook / Oleh Marenkov

«Риба, як правило, гине масово не тоді, коли вода просто нагрівається, а коли температура різко змінюється. Наприклад, від спеки вода прогрілась, потім десь раптово з’являється холодна течія – і це спричиняє шок у риби. Вона не встигає адаптуватися, знижується вміст кисню – і вона гине», – пояснює фахівець.

Риба через спеку та коливання температур фото: Facebook / Oleh Marenkov

Еколог звертає увагу і на ще одну небезпеку – викиди забруднювальних речовин або органіки, навіть у невеликих кількостях. У перегрітій воді ці речовини можуть запускати «ефект доміно» для екосистеми.

«Може бути навіть незначний скид органіки чи хімікатів – цього достатньо, щоб активізувався процес масового розпаду органіки, зростання мікроорганізмів і повного зниження кисню. Тоді вода стає фактично непридатною для життя», – каже Манюк.

Екологи досліджують причини загибелі риби у річці Вовча фото: Facebook / Oleh Marenkov

Також експерт підкреслює, що загальною причиною проблем малих річок є створення ставків та каскадів, які зменшують проточність.

«Ми вже маємо надлишок штучних ставків на річках. Вони прогріваються сильніше, не мають природного водообміну, не оновлюються. Як результат –вода стає агресивним середовищем, в якому все гине. Так річка перетворюється на пастку для риби», – пояснює еколог.

Штучні ставки погіршують стан малих річок області фото: Facebook / Oleh Marenkov

Раніше «Главком» повідомляв, що 12 липня на ставку в селищі Новопокровка Дніпровського району Дніпропетровської області було зафіксовано масову загибель риби. Про інцидент повідомили у департаменті екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА. Місцеві жителі в соцмережах почали бити на сполох: за даними очевидців, лише за один день у громаді зібрали близько п’яти тонн мертвої риби.

Також «Главком» інформував, що клімат в Україні змінюється – літо стає спекотнішим, зима теплішою та малосніжною, а опадів меншає. Як наслідок, змінюється видовий склад риб, а деякі аборигенні види прісноводних зникають. Види, які краще переносять тепло, поступово поширюються на північ країни.