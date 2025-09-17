Головна Країна Суспільство
У пологовому Дніпра народилися малюки, появу яких лікарі назвали дивом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У пологовому Дніпра народилися малюки, появу яких лікарі назвали дивом
У пологовому Дніпра одна за одною народилося дві трійні
фото з відкритих джерел

Після пологового новонароджені Віра, Надія і Любов повернуться до Нікополя, який перебуває під щоденними обстрілами росіян

У пологовому Дніпра народилися одразу дві трійні. В першій лише дівчатка, у другій — самі хлопчики. Медики кажуть, що трійні народжуються вкрай рідко. А щоб одразу дві і в одній лікарні — то взагалі дивина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Повідомляється, що дівчатка Віра, Надія та Любов народилися на 31-му тижні вагітності. Найменша важила трохи більше 700 грамів.

«Найменшою була Віра – 730 грамів, друга – 1240 і третя – 940 грамів. Дітки перебували в кувезі, щоб зберігалися температура, вологість, їм створювалися спеціальні умови, які імітують внутрішньоутробне середовище матері», – каже лікарка.

За час, що виходжували донечок, батьки вже добре навчилися їх розрізняти. Кажуть, у всіх різний характер, і найвимогливіша – Віра, яка народилася з найменшою вагою.

«Надя – спокійна, а Любов – вона як любов, завжди різна», – каже щасливий батько трійні двчаток.

Новоспечені батьки Яків і Карина не очікували, що народять одразу трьох доньок. Подружжя з Нікополя всю вагітність жінки переживало під звуки вибухів, часто доводилося сидіти в укритті.

Віру, Надію і Любов уже перевели до звичайної палати. А доки дівчатка росли, на величезний подив медиків у цьому ж відділенні народилася ще одна трійня, цього разу усі хлопчики. Щоб одразу дві трійні за короткий час – такого не було вже десятки років, діляться медики.

«Вони народилися у терміні 36 тижнів, стан їх, звісно, був набагато кращий, тому ці дітки були виписані додому і вже з батьками дома набирають вагу», – кажуть у пологовому.

А от дівчатка додому зможуть поїхати, лише коли кожна важитиме щонайменше два кілограми. Наразі ж у палаті їхні батьки встановили графік чергування, по черзі встають і з пляшечки годують дітей. Після виписування з перинатального центру Віра, Надія і Любов повернуться до Нікополя, затишного колись міста, яке нині під щоденними атаками росіян, бо ж розташоване за лічені кілометри від окупованого Енергодара.

 

Нагадаємо, у новорічну ніч 2023 року у столичному пологовому №5 на світ з'явилися троє хлопчиків – Матвій, Владислав та Богдан. Мама братиків розповіла, що 17 років вона не могла завагітніти, а диво сталося після початку війни. 

