Перша леді Туреччини надіслала листа Меланії Трамп, згадавши Україну

Еміне Ердоган закликала Меланію Трамп виявити до дітей Гази таку ж чуйність, як до українських

Перша леді Туреччини Еміне Ердоган надіслала листа першій леді США Меланії Трамп. У листі Еміне Ердоган закликала Меланію звернути увагу на гуманітарну ситуацію в Газі. Про це повідомляє «Главком» з посиланям на допис Еміне Ердоган.

У своєму листі перша леді Туреччини привітала першу леді США «зі щирою любов'ю та повагою», згадавши їхню зустріч у Білому домі у Вашингтоні шість років тому. Вона сказала, що тепла розмова та гостинність, які вона відчула під час їхнього спільного часу, залишаються яскравими в її пам'яті.

Еміне Ердоган нагадала про лист, який Меланія надіслала російському диктатору Путіну щодо українських дітей, та закликала проявити таку є чуйність до дітей у Газі.

«Я вірю, що ви продемонструєте цю важливу чуйність, яку ви виявили до 648 українських дітей, які загинули у війні, ще сильніше до Гази, де протягом двох років було жорстоко вбито 62 000 мирних жителів, включаючи 18 000 дітей», – сказала вона.

За її словами, у секторі Гази кожні 45 хвилин гине одна дитина, а Дитячий фонд ООН порівнював палестинський анклав із «дитячим цвинтарем».

«У цьому контексті, особливо як дружина лідера, ваше співчуття до втрачених життів, розлучених сімей та дітей, які залишилися сиротами через руйнівні наслідки війни в Україні, є ініціативою, яка вселяє надію в серця», – написала вона.

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп направила звернення до російського диктатора Володимира Путіна з приводу українських дітей, викрадених і вивезених з окупованих територій. Fox News опублікував листа, який Меланія Трамп передала Володимиру Путіну.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський передав першій леді США Меланії Трамп листа від його дружини, Олени Зеленської.

За словами Трампа, Меланія назвала лист від Олени Зеленської «прекрасним». «Меланія сказала мені, що це був абсолютно прекрасний лист. Я впевнений, що це був прекрасний лист», – розповів Трамп.