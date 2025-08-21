Йшли додому майже тиждень. Рятувальники відшукали підлітків в лісах Львівщини

Рятувальники відшукали двох підлітків, які кілька днів блукали в горах

У Львівській області успішно завершилася пошукова операція, в результаті якої були знайдені двоє підлітків, які зникли в горах п'ять днів тому. Дітей виявили неушкодженими і вони не потребували медичної допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Львівщини.

Повідомлення про зникнення 14-річного хлопця та 13-річної дівчини надійшло до рятувальників 20 серпня. Як з'ясувалося, підлітки ще 15 серпня вийшли з дому в селі Верхня Рожанка на Стрийщині в напрямку міста Сколе та не повернулися. Останній раз зв'язок з ними був 18 серпня, коли юнак зателефонував батькам і запевнив, що з ними все гаразд, після чого зник.

фото: ДСНС Львівщини

На пошуки неповнолітніх були залучені 20 рятувальників, кінологічний розрахунок, 6 безпілотників та 8 одиниць спецтехніки. Протягом кількох днів вони обстежили понад 31 гектар місцевості.

фото: ДСНС Львівщини

Сьогодні, 21 серпня, рятувальники знайшли підлітків у лісовому масиві неподалік гори Високий Верх. Дітей вивели з лісу до села Волосянка, де їх оглянули медики. На щастя, підлітки не постраждали і були передані батькам.

