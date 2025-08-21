Головна Країна Політика
Зеленський назвав держави, які допомагають повертати українських дітей з РФ

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Зеленський назвав держави, які допомагають повертати українських дітей з РФ
Україна вже повернула півтори тисячі викрадених РФ дітей
фото: Армія Іnform

Президент: «Американці готові включатися для того, щоб повернути більше дітей»

Над пошуком і поверненням українських дітей працюють Канада, Катар та Ватикан. Саме ці країни допомагають встановлювати місцеперебування дітей та домовляються про їхнє повернення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

Глава держави додав, що питання повернення дітей – питання не одного дня і навіть тижня. За словами Володимира Зеленського, до цієї роботи готова долучатись американська сторона.

«На жаль, не такі швидкі темпи, але це точно не на один день, не на один тиждень питання. Американці будуть включатися в це питання», – підкреслив президент.

Президент зазначив, що ключовою проблемою залишається ідентифікація, адже складно знайти дітей, які перебувають у різних родинах і на різних територіях Російської Федерації. Попри складнощі вже вдалося повернути близько півтори тисячі українських дітей завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Нагадаємо, за різними оцінками, з тимчасово окупованих територій України вивезено близько 35 тис. дітей. Кремль змушує викрадених в Україні дітей з досягненням 18 років іти воювати на фронт. Таким чином Росія переслідує дві цілі: вирішення нестачі живої сили в російській армії та жорстка форма нової психологічної війни проти українців.

Нещодавно коаліція з 38 країн закликала Росію повернути українських дітей. У спільній заяві держав наголошується, що незаконна депортація та примусове переміщення дітей є грубим порушенням міжнародного права.

