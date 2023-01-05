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Чекала на диво 17 років: вражаюча історія народження трійні у новорічну ніч

Альона Боженко
glavcom.ua
Чекала на диво 17 років: вражаюча історія народження трійні у новорічну ніч
Історія киянки, яка народила трійню під новорічні обстріли
фото із відкритих джерел

«Я взагалі спершу подумала, що в мене онкологія, бо побачила, що з моїм організмом відбувається щось незрозуміле»

У новорічну ніч, у столичному пологовому №5, на світ з'явилися троє хлопчиків – Матвій, Владислав та Богдан. Мама братиків розповіла, що 17 років вона не могла завагітніти, а диво сталося після початку війни. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

Нині Ірині 36 років. Протягом 17 років жінка була у шлюбі зі своїм чоловіком, але не могла завагітніти. Згодом чоловік помер, а Ірина через якийсь час зустріла своє друге кохання. Киянка зізналася, що про вагітність дізналася лише на 14 тижні, і це було для неї несподіванкою.

«Я взагалі спершу подумала, що в мене онкологія, бо побачила, що з моїм організмом відбувається щось незрозуміле. Після 24 лютого я відчувала постійний стрес, тож думала, що хвороба виникла через надмірне хвилювання. Згодом пішла до гінеколога, щоб дізнатися, що зі мною не так. А мені лікар каже: «Будемо, мамо, ставати на облік», – розповіла Ірина.

Ще більше несподіванка чекала на жінку на УЗД, коли медик повідомив, що у неї два хлопчики, а через кілька секунд побачив ще одне маля. Чоловік Ірини також був у шоці від такої новини.

«Сказала своєму хлопчику: «Ми вагітні, нас троє». Він каже: «Я розумію, що нас троє: ти, я і дитинка». А я йому: «Ні, ти, я і трійня». Я думала, що я його не відірву від асфальту. Він не розумів, що я взагалі таке кажу», – поділилася матуся.

Чекала на диво 17 років: вражаюча історія народження трійні у новорічну ніч фото 1

Ірина розповіла, що лікарі запланували кесарів розтин на 5 січня, але пологи почалися раніше.

«Звичайно, дата була не остаточна. Все залежало, чи почнуться перейми, і чи будуть підготовлені дітки. Лікарі сказали, що чим довше я їх поношу, тим більші та сильніші будуть дітки. З 29 грудня почалися російські атаки. Було дуже шумно, я чула, як бомбили Київ, і хвилювалася. 31 грудня у мене відійшли води і я зрозуміла, що народжую. У той момент намагалася не думати про те, що за вікном – обстріли. Лікарі сміливі, одразу взялися за мене. Я ніколи не народжувала, думала, що це довше і складніше, але лікарі зробили все оперативно», – розповідає Ірина.

Пологи почалися приблизно о другій ночі і тривали 30-45 хвилин. Перша дитина народилася о 02:45, друга – о 02:46 і о 02:47 – третя. Ірині одразу показали дітей і дали поцілувати. Жінка згадує, як у неї одразу покотилися сльози радості. Далі дітей забрали і понесли в реанімацію.

Зараз батьки радіють поповненню. Жінка розповідає, що дітки дуже гарненькі і слухняні. Зріст у всіх трьох малюків – 45 сантиметрів, а вага – 2,4 кг, 2,2 кг і найменший мій Богданчик – 2,01 кілограмів.

Нагадаємо, у Дніпрі в новорічну ніч народився хлопчик у родини переселенців з Маріуполя.

Теги: історія лікар жінка чоловік батьки пологи медик вагітність дитина

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