У профспілці впевнені: деякі райадміністрації треба не скорочувати, а розширювати



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З 2020 року уряд планує скоротити кількість працівників райадміністрацій на 18,5 тисяч осіб. Зараз таких близько 48 тисяч

Голову профспілки обурює «використання чисто математичного підходу» до скорочення у всіх райадміністраціях

Голова профспілки держслужбовців Юрій Піжук впевнений, що перед скороченням працівників райдержадміністрацій треба провести «функціональне обстеження». Таку думку голова профспілки висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Піжука, під час обстеження може виявитись, що в якомусь районі треба буде не скорочувати людей, а навпаки ще й додатково набирати.

«Має бути диференційований підхід – є ряд областей, де не сформовані ОТГ або сформовані в недостатній кількості. Там теж скорочувати на 50%?», - запитує представник профспілки.

Піжук каже, що думки профспілки вже дослухались, бо якщо раніше звучали вимоги скоротити половину чиновників РДА, то зараз уряд вже говорить про скорочення 31–37% людей.

«Тепер мова йде про 18 тис. вивільнюваних осіб, з яких близько 8 тис. – це вакансії. Однак попри те, що постанову прийняли ще 3 листопада, вона й досі не опублікована, тому достеменно говорити про конкретні відсотки скорочень зараз важко», - зазначає представник профспілки.

Як повідомлялося, минулого року під час презентації бюджету на 2019 рік, Мінфін представив чотири показники, за рахунок яких мав бути збалансований бюджет. Серед них два прямо стосувались державних службовців. Зокрема замороження видатків на функціонування державних органів на рівні 2018 року та скорочення на 30% державних службовців в райдержадміністраціях.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав знизити витрати на утримання чиновників на 10%. З 2020 року на 18,5 тисяч скорочується гранична чисельність працівників райдержадміністрацій. Зараз таких близько 48 тисяч.

У червні цього року уряд видав постанову, що передбачала фактичне скорочення працівників райадміністрацій на 50%, адже представники сформованих Об’єднаних територіальних громад перебрали на себе більшість функцій райадміністрацій. Відповідна постанова про скорочення була прийнята на початку місяця, але її досі не оприлюднено. Відповідно, процес звільнення ще не запущений. І хоча в Кабміні й запевняють, що намагатимуться знайти звільненим роботу в нових громадах, очевидно, що вдасться працевлаштувати далеко не всіх.

Піжук наголошує, що розуміє невідворотність децентралізації, проте його обурює «використання чисто математичного підходу і потрапляння «під ніж» в однаковому співвідношенні всіх райадміністрацій.

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