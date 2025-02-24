Рязанський НПЗ зупинив роботу після атаки дронами – Reuters

Часткове відновлення роботи можливе протягом кількох днів

Рязанський нафтопереробний завод призупинив роботу після атаки українських безпілотників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Внаслідок атаки, яка сталася у ніч на 24 лютого, загорілася головна установка перегонки сирої сировини CDU-6. Зазначається, що завод повністю призупинив переробку нафти, проте, ймовірно, частково відновить роботу протягом кількох днів.

Відомо, що потужність установки становить близько 170 тис. барелів нафти на добу, або близько 48% потужностей НПЗ. Для того, щоб продовжувати виробництво завод може підключити дві установки, загальна потужність яких 145 тис. барелів на добу.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони вдарили по нафтопереробному заводі у Рязанській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Генштабу.

Підрозділи Сил безпілотних систем та Головного управління розвідки у ніч на 24 лютого 2025 року завдали ураження по Рязанському нафтопереробному заводу. Він залучений у забезпеченні окупаційної армії Російської Федерації. Відомо про щонайменше п’ять вибухів в районі цілі. Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти Елоу АТ-6. Результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, БпЛА атакували Рязанський НПЗ втретє з початку року. Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ Російської Федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.