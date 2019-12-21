У «Слузі народу» переконані: Мінські угоди потребують уточнення



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Євгенія Кравчук вважає, що останні роки Україна жила у форматі «ні війни, ні миру»

Заступник голови фракції «Слуга народу» розказала про важливий сигнал, який прозвучав під час Нормандськихх переговорів

Євгенія Кравчук, заступник голови фракції «Слуга народу» стверджує, що Мінські угоди потребують оновлення, бо там навіть «у датах вже застарілі цифри».

Як зазначила в інтерв’ю «Главкому» Кравчук, у Зеленського розуміють, що Мінські угоди не ідеальні.

«Зверніть увагу, що й канцлер Німеччини заявила, що Мінські домовленості повинні бути гнучкими. Це важливий сигнал, який прозвучав під час цих переговорів. Фактично лише Путін сказав, що Мінські угоди – догма, від якої ні на сантиметр не можна відступати», - наголосила депутатка.

Євгенія Кравчук вважає, що останні роки Україна жила у форматі «ні війни, ні миру». «Не мали відкритих бойових дій, але щоранку читали про обстріли чи про загиблих. І очевидно, що президент і команда не можуть не спробувати зробити кроки до миру. Адже це була одна з найважливіших наших обіцянок під час виборчої кампанії – спробувати досягти миру», - стверджує «слуга народу».

Звичайно, результати переговорів у «норманському форматі» не означають, що мир настане вже завтра, визнає депутатка. «Ми зробили лише перші кроки. Наступний крок – це обмін полоненими», - нагадала вона.

Кравчук говорить, що зараз Тристороння контактна група в Мінську має звірити списки, забезпечити доступ Червоного Хреста на окуповану територію, бо багато людей вважаються безвісти зниклими і ніде не зафіксовані. «Тобто їхні родичі заявляють, що вони зникли, а сторона бойовиків не дає підтверджень. Нам зараз важливо внести у списки для обміну максимальну кількість людей», - підкреслила депутатка.

За твердженням Кравчук, наступним кроком Зеленського буде «припинення вогню по всій лінії зіткнення».

Нагадаємо, 9 грудня на «нормандському саміті» президент України Володимир Зеленський домовився з російським президентом Володимиром Путіним про обмін полонених у форматі «всіх на всіх» до 31 грудня. За його словами, в рамках першого етапу обміну 72 людини можуть повернутися з полону. Про політв'язнів в Росії та Криму мова піде вже пізніше.

Як повідомлялося, 19 грудня стали відомі подробиці засідання контактної групи в Мінську: перемир'я та обмін полоненими.

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