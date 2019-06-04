У справі про вбивство 5-річного хлопчика поліцейським загрожує довічне



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Прокуратура клопотатиме у Голосіївському райсуді Києва про обрання поліцейським, які вбили Кирила, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, - Гайовська

Підозрюваним у вбивстві наразі інкримінують умисне вбивство малолітньої дитини - речниця прокуратури Київщини

Двом поліцейським, від пострілу яких загинув 5-річний хлопчик у Переяслав-Хмельницьку на Київщині, загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомила прессекретарка прокуратури Київської області Мар'яна Гайовська, повідомляє «Укрінформ».

Зокрема, вона поінформувала, що після смерті хлопчика 3 червня прокуратура перекваліфікувала інкримінований поліцейським злочин. Зараз їм оголосили підозру у скоєнні злочину за п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство малолітньої дитини), а також ч. 2, 4 ст. 296 КК (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням зброї).

«У сукупності за ці злочини їм загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі», - сказала вона.

Гайовська додала, що прокуратура клопотатиме у Голосіївському райсуді Києва про обрання поліцейським запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як повідомлялося, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції. Підозрювані затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.