Скільки українських біженців планують повернутися на Батьківщину? Дані посольства

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Скільки українських біженців планують повернутися на Батьківщину? Дані посольства
Українці під час мирного протесту в центрі Дубліна
фото: Ukrainian Action in Ireland/Facebook

Посол: «В Ірландії є багато людей з Маріуполя та інших окупованих територій, які втратили своє житло і яким просто немає куди подітися»

Торік близько 40% українців, котрі знайшли через війну прихисток у Ірландії, планували залишитися в цій країні, у 2022 році було трохи більше 20%. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповіла посол України в Ірландії Лариса Герасько. За її словами, такі дані випливають із опитування, що їх проводило посольство.

«Я думаю, якщо б ми робили подібну оцінку цього року, то ця цифра зросла би до 50%. Така картинка характерна для всієї Європи, де є українські переселенці. Але не треба плутати туризм та імміграцію», – каже дипломатка.

 За словами Лариси Герасько, в Ірландії є багато людей із Маріуполя та інших окупованих територій, з Харківщини, які втратили своє житло і яким просто немає куди подітися.

«Я дуже співчуваю цим людям, які живуть у наданому житлі, хтось з українців, можливо, доплачує за комунальні послуги. Але у всіх є легальні документи, всіх забезпечено харчування з мінімальними своїми витратами. Це одне.

Інша справа, коли всього цього не стане після війни, і всі ці програми будуть закриті. Я гадаю, що для людей, які працюють чи навчаються у вишах, буде якась спрощена процедура отримання робочої візи чи на навчання і так далі. Але я не знаю, що буде з тими, хто не працює. Людина буде змушена сама заробляти на житло, на харчування», – пояснила вона.

«Тому я не думаю, що залишиться 50%  скоріше 30%. Це мої скромні оцінки того, що я бачу. Але якщо територія не буде деокупована, то людям не буде куди повертатися. Тому це перша категорія тих, хто залишатиметься», – додала дипломатка.

Нагадаємо, за даними посольства України в Ірландії, зараз в країні проживає під тимчасовим захистом орієнтовно 80 тис. українців. За статистикою ірландської сторони, українці складають 2% населення Ірландії.

Також 14 березня 2024 року в Ірландії набули чинності нові правила надання житла і соціальної допомоги для новоприбулих біженців з України. Відтепер новоприбулим українцям надаватимуть тимчасове житло не більше ніж на 90 днів. У центрах розміщення біженців забезпечуватимуть харчуванням, пранням та іншими необхідними послугами. Зміниться також принцип надання фінансової допомоги.

Відтепер під час перебування в центрах розміщення українці отримуватимуть щотижневу допомогу в розмірі 38,80 євро (1600 грн) на дорослого та 29,80 євро (1250 грн) на дитину. Зміни стосуватимуться лише тих українців, які прибуватимуть до Ірландії після 14 березня. Їм будуть доступні для розміщення на 90 днів нові центри.

Теги: переселенці Ірландія документи посол українці

