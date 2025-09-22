Головна Київ Новини
Проєкт на мільярд. Під Києвом з’явиться нове СІЗО: стали відомі деталі

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
Сучасне СІЗО з’явиться на території колишньої колонії
колаж: glavcom.ua

Держава витратить понад 1,2 млрд грн на реконструкцію комплексу у Мартусівці

Державна установа «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» оголосила тендер на масштабну реконструкцію комплексу будівель у Бориспільському районі Київщини. На базі «замороженої» Бориспільської виправної колонії №119 у селі Мартусівка планують створити сучасний слідчий ізолятор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Очікувана вартість робіт становить 1,277 млрд грн. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 6 жовтня 2025 року, а сам аукціон запланований на 7 жовтня.

Тендер оприлюднили 19 вересня
Тендер оприлюднили 19 вересня
дані: ProZorro

Фінансування реконструкції здійснюватиметься з державного бюджету. Завершити всі роботи планують до кінця жовтня 2028 року.

За проєктом, роботи відбуватимуться у два етапи. Перша черга включає реконструкцію існуючих приміщень – контрольно-пропускних пунктів, режимних корпусів, медичної частини, гуртожитків та слідчих кабінетів. Також мають звести низку нових об’єктів: їдальню з пекарнею, пральню, аптеку, клуб, гараж, газову котельню, склади, резервуари для пожежної води та КПП.

Проєкт на мільярд. Під Києвом з’явиться нове СІЗО: стали відомі деталі фото 1
скріншот з тендерної документації

Друга черга передбачає будівництво ще двох режимних корпусів, адміністративного будинку зі спортзалом і тиром, а також приміщень для службових собак.

Крім того, на території майбутнього СІЗО з’являться укриття подвійного призначення (протирадіаційні) та типове модульне укриття на 50 осіб.

Проєкт на мільярд. Під Києвом з’явиться нове СІЗО: стали відомі деталі фото 2
Візуалізація проєкту, яку оприлюднювали у 2022 році
Візуалізація проєкту, яку оприлюднювали у 2022 році

Варто зазначити, запланована реконструкція – це не новий проєкт, а коригування раніше розробленого плану від 2021 року. У 2022 році Генеральна дирекція ДКВС України оголошувала тендер для реконструкції будівель у Бориспільському районі для СІЗО, однак торги відмінили через скорочення видатків. Тодішній міністр юстиції Денис Малюська розповідав, що нове СІЗО має частково замінити Лук’янівський слідчий ізолятор в Києві. Він також опублікував візуалізації проєкту.

У столиці викрито суддю на незаконному збагаченні
У столиці викрито суддю на незаконному збагаченні
Дівчина отримала у подарунок ведмедя з троянд за пів мільйона гривень (відео)
Дівчина отримала у подарунок ведмедя з троянд за пів мільйона гривень (відео)
Збив 80-річну жінку і втік: на Київщині поліція розшукала винуватця ДТП
Збив 80-річну жінку і втік: на Київщині поліція розшукала винуватця ДТП
Аномально теплий кінець вересня. Кияни загорають на пляжах та в парках
Аномально теплий кінець вересня. Кияни загорають на пляжах та в парках
Вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві: суд оголосив вирок
Вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві: суд оголосив вирок

