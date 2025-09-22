Проєкт на мільярд. Під Києвом з’явиться нове СІЗО: стали відомі деталі

Держава витратить понад 1,2 млрд грн на реконструкцію комплексу у Мартусівці

Державна установа «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» оголосила тендер на масштабну реконструкцію комплексу будівель у Бориспільському районі Київщини. На базі «замороженої» Бориспільської виправної колонії №119 у селі Мартусівка планують створити сучасний слідчий ізолятор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Очікувана вартість робіт становить 1,277 млрд грн. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 6 жовтня 2025 року, а сам аукціон запланований на 7 жовтня.

Тендер оприлюднили 19 вересня дані: ProZorro

Фінансування реконструкції здійснюватиметься з державного бюджету. Завершити всі роботи планують до кінця жовтня 2028 року.

За проєктом, роботи відбуватимуться у два етапи. Перша черга включає реконструкцію існуючих приміщень – контрольно-пропускних пунктів, режимних корпусів, медичної частини, гуртожитків та слідчих кабінетів. Також мають звести низку нових об’єктів: їдальню з пекарнею, пральню, аптеку, клуб, гараж, газову котельню, склади, резервуари для пожежної води та КПП.

скріншот з тендерної документації

Друга черга передбачає будівництво ще двох режимних корпусів, адміністративного будинку зі спортзалом і тиром, а також приміщень для службових собак.

Крім того, на території майбутнього СІЗО з’являться укриття подвійного призначення (протирадіаційні) та типове модульне укриття на 50 осіб.

Візуалізація проєкту, яку оприлюднювали у 2022 році

Варто зазначити, запланована реконструкція – це не новий проєкт, а коригування раніше розробленого плану від 2021 року. У 2022 році Генеральна дирекція ДКВС України оголошувала тендер для реконструкції будівель у Бориспільському районі для СІЗО, однак торги відмінили через скорочення видатків. Тодішній міністр юстиції Денис Малюська розповідав, що нове СІЗО має частково замінити Лук’янівський слідчий ізолятор в Києві. Він також опублікував візуалізації проєкту.