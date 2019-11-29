У Вашингтоні закликали українців цінувати успіхи, які були досягнуті за попередні п’ять років



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Адріан Каратницький заявив, що треба посилювати імідж України, як країни, що відстоює свої інтереси перед агресором, що має дуже активне, демократичне, громадянське суспільство

Адріан Каратницький вважає, що влада Порошенка змінила енергетику і банківський сектор

Старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council і співдиректор програми «Україна в Європі» Адріан Каратницький вважає, що нинішню увагу американців до України, викликану скандалом через тиск Трампа на Зеленського, можна перетворити на позитив. Про це аналітик сказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами Каратницького, для позитивного впливу на американців потрібна «певна переорієнтація зовнішніх меседжів з боку самого Києва».

«Президент Зеленський прийшов на фоні незадоволення щодо гальмування у боротьбі з корупцією і невизнання суспільством певних успіхів, котрі все ж були справжніми успіхами попередньої адміністрації Порошенка. Маю на увазі передусім реформу сектору енергетики, з якої прибрали посередників і різні корупційні схеми, зняли різницю між офіційною і ринковою ціною. Також плюс – очищення банківської системи. Було зроблено багато позитивних кроків, які додали до українського бюджету мільярди доларів», - наголошує аналітик.

Каратницький радить Україні «перетворювати неправильний імідж країни, просякнутої корупцією, в правильний імідж країни, що звужує поле гри для корупціонерів і ефективно просуває антикорупційну політику».

«Треба посилювати імідж України, як країни, що відстоює свої інтереси перед агресором, що має дуже активне, демократичне, громадянське суспільство. Якщо такі меседжі вдасться донести до американського суспільства, це може зробити Україну більш привабливою і зможе посилити підтримку», - вважає Каратницький.

Експерт зауважує, що раніше американська політика щодо України полягала у викриванні корупційних схем, у підтримці різних досліджень цієї проблеми, «але паралельно Америка не оцінила певні досягнення української влади».

«Всі ці речі потрібно донести американським виборцям, щоб вони зрозуміли, що в Україні йде ефективна боротьба проти корупції», - впевнений експерт.

Також Каратницький вважає, що американцям важливо донести американцям докази того, що Україна не є країною лише олігархату. Адже великі компанії дають лише близько 2 млн робочих місць. Українська економіка є набагато різноманітнішою і якщо наголошувати на тому, що тут все контролюють не лише олігархи, це теж буде дуже позитивно. Важливо правильно донести американцям ту динаміку, яка насправді панує в Україні.

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