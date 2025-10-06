Дефіцит бензину в окупованому Криму набирає обертів: Які реакції?

У Криму, як і раніше, бракує бензину, але його можна купити «з-під поли»

На півострові продовжують діяти обмеження на продаж пального

Коротко

Триває дефіцит пального в окупованому Криму після атак ЗСУ по нафтопереробних заводах Росії.

Російський глава Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) наприкінці вересня пообіцяв, що АЗС будуть забезпечені бензином марки АІ-95 «протягом двох днів», а рештою видів пального – протягом двох тижнів.

Поки ніщо не вказує, що ці обіцянки будуть виконані, а у баки заливають лише по 20 літрів.

«Крим.Реалії» (проєкт «Радіо Свобода») зібрав ситуацію про кризу з пальним на окупованому Росією півострові.

У перші дні жовтня російська влада Криму повідомила про нові поставки бензину на 73 місцеві АЗС. На них з'явився бензин марки АІ-92, продаж якого раніше був обмежений.

На півострові продовжують діяти обмеження на продаж пального. Якщо наприкінці вересня було дозволено заливати не більше 30 літрів бензину в один автомобіль, то на початку жовтня цей обсяг знизили до 20 літрів.

«Ціни набагато вищі, ніж встановив Аксьонов»

Російський глава Криму Сергій Аксьонов наприкінці вересня пообіцяв, що кримські АЗС будуть забезпечені бензином марки АІ-95 «протягом двох днів», а марки АІ-92 – протягом двох тижнів.

На початку жовтня бензин на АЗС Криму справді з'явився, але лише на певних заправках. 3 жовтня купити бензин можна було на 73-х АЗС Криму. Їхній список оприлюднив глава Радміну Криму Юрій Гоцанюк. Шукати адреси заправок кримчанам пропонують у таких таблицях.

Фрагмент із переліку АЗС Криму, в яких є бензин 3 жовтня 2025 року – дані російського уряду Криму

Питання, як і раніше, виникають і до вартості пального. Сергій Аксьонов заявив, що домовився з основними нафтотрейдерами Криму про фіксовану вартість пального на найближчі 30 днів. Зокрема, за його словами, дизельне паливо має коштувати не вище 75 рублів за літр, бензин АІ-92 – не вище 70 рублів за літр, АІ-95 – не вище 76 рублів за літр та АІ-95 Преміум – не вище 80 рублів за літр.

Таких цін у Криму не було навіть у пік курортного сезону. У серпні цього року вартість бензину АІ-95 не перевищувала 73 рублів за літр, а АІ-92 коштував 66 рублів за літр. Однак в умовах дефіциту бензину ці ціни «здаються дешевими вже», зазначають кримчани в соцмережах.

У таких умовах стрімко розвиваються тіньові схеми реалізації популярних марок бензину у Криму.

«Автозаправки не збираються відмовлятися від спекуляцій на бензині в умовах його дефіциту. У соцмережах створюються канали та чати, де можна дізнатися, на якій заправці є бензин у режимі реального часу, але оплата там тільки готівкою і за ціною, набагато вищою, ніж встановив Аксьонов, тому частково дефіцит ініціюється самими паливними компаніями», – розповів «Крим.Реалії» місцевий активіст на умовах анонімності.

Реакція з Євпаторії на паливну кризу в Криму – із групи «Евпатория – наш город!!!» у «ВКонтакте»

Чекати ще місяць?

Заходи, що вживаються російською владою, поки що «не дозволяють повністю вирівняти ситуацію» з пальним у Криму, визнав на початку жовтня Сергій Аксьонов.

За його словами, на сьогодні лише громадський транспорт, соціальні об’єкти, комунальні та екстрені служби забезпечуються пальним у повному обсязі.

Талони на пальне у нинішній ситуації вважаються розкішшю, підкреслюють кримчани у соцмережах.

Талони на бензин у Криму під час паливної кризи – на вагу золота, їх власники вважають себе багатими

Але це не вирішує проблему для сільських регіонів, де громадського транспорту або немає, або він ходить рідко. Там люди без бензину фактично залишилися відрізаними від світу.

Проблему з перебоями поставок пального у Росії планують усунути не раніше кінця жовтня 2025 року, заявила пресслужба російського уряду Севастополя, посилаючись на слова міністра енергетики РФ Сергія Цивільова на зустрічі з російською владою Криму та Севастополя у жовтні.

Підконтрольний Москві глава Севастополя Михайло Развожаєв, міністр енергетики РФ Сергій Цивільов і російський глава Криму Сергій Аксьонов (зліва направо) говорять про дефіцит пального у РФ, 1 жовтня 2025 року

«Протягом місяця планується повністю стабілізувати поставки та цінову політику. Сергій Цивілєв взяв особистий контроль над питаннями забезпечення пальним шести суб'єктів РФ, включаючи Крим і Севастополь (анексовані РФ – КР) – до кінця тижня буде вироблено комплексне рішення, а до кінця жовтня перебої з поставками пального будуть повністю ліквідовані», – йдеться у повідомленні.

У Міненерго РФ підтвердили цю обіцянку Цивільова.

Російська влада Севастополя також пообіцяла, що бензин у місті подешевшає.

«Ухвалено рішення про зниження цін на пальне: бензин марок АІ-95, АІ-95 NP та АІ-92 коштуватиме на 4 рублі дешевше; дизельне паливо – на 3 рублі; вартість інших видів пального знизиться на 1 рубль», – заявив Развожаєв.

У місті продовжує діяти обмеження на купівлю бензину – не більше 30 літрів для автомобіля.

«Ситуація погана і буде погіршуватися»

Але не всі у Криму сподіваються на швидке вирішення проблеми з пальним, тому роблять запаси. Десять літрів бензину про запас купив бізнесмен із Москви, який живе у Криму з 2014 року, Олександр Сергєєв (Горний). У його знайомих кримчан, як він стверджує, більш значні запаси.

У Криму під час паливної кризи офіційно заборонено продавати бензин у каністри, але люди все одно роблять запаси фото: tass.ru

«Сергій Валерійович (Аксьонов – КР) дав дуже серйозну обіцянку про те, що ситуація з бензином АІ-95 стабілізується. Але іноді краще подумати і сказати, ніж сказати, а потім вибачатися, що помилився у своїх прогнозах. Не більше 20 літрів у бак. Багато це чи мало? Можна проїхати кілька сотень кілометрів на середній машині. Але якщо це джип, то йому вистачить, дай Боже, на 100-150 кілометрів. Ситуація дуже погана. Вона буде погіршуватися, на превеликий жаль. Перспектива – це не місяць, це набагато довше, якщо не буде нових влучань по наших нафтопереробних заводах», – зазначив Олександр Сергєєв (Горний) у своєму блозі.

Олександр Сергєєв (Горний)

Російська влада Криму пояснює проблеми поставок пального до Криму зниженням обсягів виробництва світлих нафтопродуктів на нафтопереробних заводах Росії, особливостями логістики та необхідністю забезпечення безпеки поставок на півострів.

Це пов'язано із систематичними ударами Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах. За даними російських ЗМІ, на ринку РФ зараз не вистачає близько 20% від місячного обсягу споживання бензину – приблизно 400 тисяч тонн.

Новошахтинський НПЗ, який горів п'ять діб після удару українських безпілотників, з 21 до 26 серпня 2025 року

У Reuters заявляють, що в серпні нафтова галузь Росії втратила близько 17% переробних потужностей внаслідок дронових атак ЗСУ. За даними агентства, йдеться про 1,1 мільйона барелів на добу, що призвело до дефіциту бензину в низці регіонів РФ.

У вересні, за різними даними, Росія втратила 30-40% своїх потужностей нафтопереробки. Найгостріше, за даними російського «Коммерсанта», проблема з пальним відчувається у завжди дефіцитних регіонах – анексованому Криму та на Далекому Сході.

«Крим.Реалії», Вікторія Веселова