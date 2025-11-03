На Курщині стався блекаут через удар по підстанції

Губернатор повідомив, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання

У місті Рильськ Курської області Росії сталася аварія на енергетичній підстанції внаслідок удару чотирьох безпілотників. Про це повідомив губернатор регіону, пише «Главком».

За повідомленням російського чиновника Хінштейна, внаслідок атаки було знеструмлено більше 16 тисяч споживачів у Рильському, Глушковському та Кореневському районах.

Губернатор повідомив, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, у ніч на 2 листопада в окупованому Алчевську у Луганській області та на Курщині пролунали вибухи.

На території окупованої Луганщини в Алчевську прилетіло по підстанції, у місцевих зникло світло. Місцеві телеграм-канали пишуть, що після атаки БпЛА виникла пожежа. За деякими даними, горіла трансформаторна олія. Прилетіло також і по підстанції в Желєзногорську у Курській області.