Українські дрони уразили п’ять підстанцій у глибині РФ: деталі

Завдання виконав Перший окремий Центр Сил Безпілотних Систем

Українські дрони уразили п’ять підстанцій на території РФ. Сукупна потужність складає 5066 мегавольт-ампер. Як інформує «Главком», про це повідомляє командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді.

Це – спільна операція із ССО.

«Хробаки, памʼятаємо: «світло/тепло-БАДАБУМ-темно/зимно». Блекаут – то не страшно», – іронічно зазначається у повідомленні.

Завдання виконав Перший окремий Центр Сил Безпілотних Систем (трансформований 14 полк СБС).

«Гарно попрацювали інші сили глибинного ураження по болотяних наливайках та інших страт.обʼєктах, про що шириться мережею і оприлюднить після дорозвідки Генштаб ЗСУ», – наголосив Мадяр.

Як додається, бензин у росіян стає дефіцитним, а газ та нафта – швидкоспаленими.

Раніше командир Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив, що Сили оборони готують удари по Росії, які призведуть до блекауту.

Також атака українських безпілотників у ніч проти 2 листопада пошкодила танкер і нафтоналивний термінал у порту міста Туапсе.