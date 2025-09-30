Українські пошуковці розпочали ексгумацію останків бійців УПА у Польщі

Експедиція «Доля» шукає поховання до 18 бійців УПА, загиблих під час бою з польською Армією Людовою у 1947 році

Сьогодні, 30 вересня, українські дослідники меморіально-пошукового центру «Доля» зі Львова розпочали ексгумаційні роботи в селі Юркові (нині Юречкова) Підкарпатського воєводства. Ймовірно, тут поховані бійці Української Повстанської Армії, які захищали місцевих українців від примусової депортації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на кореспондентку Радіо Свобода, яка побувала на місці.

Експедиція досліджує територію лісу у Карпатах, де можуть бути поховані до 18 упівців, загиблих у бою 4 березня 1947 року з польською Армією Людовою. За словами українських фахівців, вояки обороняли цивільне населення від примусового вивезення.

«У перший день сильний дощ у Бещадах завадив групі проведенню активних пошукових робіт. Але завдяки мотоблоку зняли перешкоди і стараються зняти шар землі до метра глибини, щоб зрозуміти, чи є сліди втручання», – зазначили учасники експедиції.

Експедиція «Доля» досліджує ймовірне поховання бійців УПА в Карпатах, Польща Фото: Радіо Свобода

Історики зазначають, що точні відомості про перенесення тіл загиблих упівців відсутні. «З квітня 1947 року українське населення виселили з Юречкова під час операції „Вісла“ на західні та північні терени Польщі. Примусова депортація стала наслідком домовленостей між радянською та польською комуністичними владами», – підкреслили дослідники.

На місці можливого поховання раніше встановили металевий хрест, і цю ділянку досліджують. Бій у селі Юречкова відбувся 4 березня 1947 року, але достеменно невідомо, як переносили загиблих упівців і хто саме це робив. Після завершення війни у 1945 році село Юречкова відійшло до Польщі. Українське населення з цих терен почали примусово виселяти, але УПА з місцевих українців чинила опір.

Нагадаємо, що під час ексгумацій у Львові фахівці виявили поховання польських солдатів періоду 1939 року. Наразі промарковані останки шістьох осіб, а роботи тривають на площі близько 10×5 метрів. Крім решток, експедиція знайшла польські військові ґудзики, фрагменти протигазу та ідентифікаційний жетон.