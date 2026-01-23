Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Енергокриза в Україні. Шмигаль повідомив про перші ознаки стабілізації

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Енергокриза в Україні. Шмигаль повідомив про перші ознаки стабілізації
Через складну ситуацію в енергосистемі в українських містах продовжують працювати пункти обігріву
фото: ДСНС

Шмигаль запевнив, що робота триває безперервно, аби якнайшвидше повернути громадянам світло й тепло

Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив про результати чергового засідання Штабу та окреслив поточний стан енергетичної системи країни. За його словами, ситуація залишається складною, однак уже є позитивні зрушення. Про це Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

«Ситуація в енергосистемі залишається важкою – маємо суттєвий дефіцит потужності. Проте завдяки скоординованим діям «Укренерго» та операторів системи розподілу бачимо тенденцію до часткової стабілізації», – зазначив він.

Міністр зазначив, що найближчим часом можливі зміни у форматі відключень електроенергії:

«Розраховуємо найближчими днями поступово перейти від аварійних до погодинних відключень. Наше завдання – вийти на прогнозовані графіки обсягом до 3-4 черг». Він також додав, що для посилення роботи вже формуються додаткові резервні бригади.

Окрему увагу під час засідання було приділено питанню когенераційних установок у столиці та області: «Провели повну верифікацію когенераційних установок по Києву та області. Чітко визначили їх загальну кількість та технічну працездатність».

Водночас Шмигаль наголосив, що наразі лише частина введених потужностей реально працює.

«Наразі з введених в експлуатацію потужностей тільки третина здійснює фактичне постачання енергії в мережу. У цьому питанні взаємодіємо з місцевою владою. Усі установки мають працювати», – сказав міністр.

Шмигаль підкреслив, що робота триває безперервно, аби якнайшвидше повернути людям світло й тепло.

До слова, кожен робітник, який бере участь в аварійно-відновлювальних роботах, отримає за січень, лютий і березень доплату у 20 тис. грн. 

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень

Як повідомлялося, 22 січня стало найважчим днем для енергосистеми після блекауту у листопаді 2022 року. Для збереження цілісності енергосистеми «Укренерго» змушене застосувати спеціальні графіки аварійних відключень.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: Денис Шмигаль енергетика Міненерго відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кабмін посилює енергетичну стійкість громад: виділено понад 2,5 млрд грн
Кабмін посилює енергетичну стійкість громад: виділено понад 2,5 млрд грн
21 сiчня, 10:18
На залізничному вокзалі у Києві зменшено освітлення
П'ять великих вокзалів України приглушили освітлення для економії
16 сiчня, 22:28
Лише близько 40 народних депутатів слухали звіт Шмигаля
Як депутати слухали звіт нового міністра енергетики: шокуюче фото з Ради
16 сiчня, 16:40
Як будуть вимикати світло 16 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 16 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
15 сiчня, 19:22
Надзвичайна ситуація в енергетиці, обшуки у Тимошенко, нові міністри. Головне за 14 січня 2026
Надзвичайна ситуація в енергетиці, обшуки у Тимошенко, нові міністри. Головне за 14 січня 2026
14 сiчня, 21:00
У Києві через аварійне відключення світла зникли вода та тепло
У Києві через аварійне відключення світла зникли вода та тепло
10 сiчня, 12:59

Суспільство

У «Дії» частина послуг буде недоступна два дні: причина
У «Дії» частина послуг буде недоступна два дні: причина
Енергокриза в Україні. Шмигаль повідомив про перші ознаки стабілізації
Енергокриза в Україні. Шмигаль повідомив про перші ознаки стабілізації
Яке релігійне свято відзначається 24 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 січня 2026: традиції та молитва
Котли масово виходять із ладу. Інженер назвав причину та пояснив, що робити
Котли масово виходять із ладу. Інженер назвав причину та пояснив, що робити
У Києві відбулося прощання з колишнім очільником «Укренерго» Олексієм Брехтом
У Києві відбулося прощання з колишнім очільником «Укренерго» Олексієм Брехтом
«Вчасно виїхали». Головний рабин України розповів, яке диво трапилося із родиною з Чернігівщини
«Вчасно виїхали». Головний рабин України розповів, яке диво трапилося із родиною з Чернігівщини

Новини

Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
Сьогодні, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
Сьогодні, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua