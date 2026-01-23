Енергокриза в Україні. Шмигаль повідомив про перші ознаки стабілізації
Шмигаль запевнив, що робота триває безперервно, аби якнайшвидше повернути громадянам світло й тепло
Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив про результати чергового засідання Штабу та окреслив поточний стан енергетичної системи країни. За його словами, ситуація залишається складною, однак уже є позитивні зрушення. Про це Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».
«Ситуація в енергосистемі залишається важкою – маємо суттєвий дефіцит потужності. Проте завдяки скоординованим діям «Укренерго» та операторів системи розподілу бачимо тенденцію до часткової стабілізації», – зазначив він.
Міністр зазначив, що найближчим часом можливі зміни у форматі відключень електроенергії:
«Розраховуємо найближчими днями поступово перейти від аварійних до погодинних відключень. Наше завдання – вийти на прогнозовані графіки обсягом до 3-4 черг». Він також додав, що для посилення роботи вже формуються додаткові резервні бригади.
Окрему увагу під час засідання було приділено питанню когенераційних установок у столиці та області: «Провели повну верифікацію когенераційних установок по Києву та області. Чітко визначили їх загальну кількість та технічну працездатність».
Водночас Шмигаль наголосив, що наразі лише частина введених потужностей реально працює.
«Наразі з введених в експлуатацію потужностей тільки третина здійснює фактичне постачання енергії в мережу. У цьому питанні взаємодіємо з місцевою владою. Усі установки мають працювати», – сказав міністр.
Шмигаль підкреслив, що робота триває безперервно, аби якнайшвидше повернути людям світло й тепло.
До слова, кожен робітник, який бере участь в аварійно-відновлювальних роботах, отримає за січень, лютий і березень доплату у 20 тис. грн.
Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.
Як повідомлялося, 22 січня стало найважчим днем для енергосистеми після блекауту у листопаді 2022 року. Для збереження цілісності енергосистеми «Укренерго» змушене застосувати спеціальні графіки аварійних відключень.
До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.
