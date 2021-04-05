Вантажі з Перської затоки доправлятимуть до Києва Дніпром

Цього року річкова логістика в Україні може зазнати серйозних змін

Судноплавна компанія Argo Shipping Group планує здійснювати рейси Дніпром до Києва з країн Перської затоки. Про це її представники розповіли сайту «Агрологістика». Влітку минулого року судно Porada, що належить групі компаній, вже підіймалося до Києва, вивантаживши 2000 тон турецького цементу в Українці (Київська область).

«Argo Shipping вже відновила такі лінії, як Запоріжжя-Італія, Запоріжжя-Греція, Запоріжжя-Франція та інші. А у цьому році вже отримала запити від фрахтувальників на виконання рейсів з країн Перської затоки до Києва. У квітні одне з суден нашої групи компаній вже зафрахтували на рейс із Запоріжжя до французького порту Фос. Тому ми гадаємо, що 2021 рік стане роком нових можливостей для розвитку річкової логістики в Україні», – розповів комерційний директор Argo Shipping Group Олександр Нікулін.

За 2020 рік судами компанії було перевезено 710 тис. вантажів, що на 30% більше, ніж у 2019 році. Приблизно половина обсягу перевезень минулого року – понад 350 тис. тон – склала металопродукція, яку завантажили в річкових портах на річці Дніпро і відправили в морські порти Чорного, Середземного, Адріатичного морів, а також у європейські порти на річці Дунай. Група генеральних вантажів в частці перевезень склала 150 тис. тонн. А зернові вантажі становили меншу частину обсягу вантажів, які перевіз флот компанії: всього 32 тис. тон, що значно нижче 2019 року.

У групі компаній пояснюють це загальним падінням експорту зернових та несприятливою кон’юнктурою ринку – вигідніше працювати із зерном на інших напрямках. «Якщо ставки фрахту на Азові зростають і можна доставляти звідти російське зерно до Туреччини, то в Україні ставки фрахту так і лишаються незмінними.

З точки зору бізнесу краще тоді або працювати з іншими вантажами, або йти туди, де є попит та вищі ставки», – пояснює Олександр Нікулін.

Argo Shipping Group здійснює в основному морські перевезення, але в більшості випадків відправними точками є порти річки Дніпро. Компанія оперує 13 одиницями флоту загальним тоннажем понад 44 тис. тонн. З них дев’ять суден класу річка/море і чотири судна – річкові. Крім того, група здійснює перевантаження на рейді Дніпра власним плавучим краном, надає послуги із швартування та буксування.

Раніше стало відомо, що під час онлайн-наради щодо розвитку річкового туризму за участю міністра інфраструктури Владислава Криклія розглядалась можливість відкрити два туристичні маршрути з Києва до Чорнобиля і Канева.

Також повідомлялося, що у київському торгівельно-розважальному центрі River Mall розглядають можливість курсування теплоходу до центру з правого берега столиці.