Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Держстат до кінця року планує оцінити чисельності населення, але методика буде інша

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
Держстат до кінця року планує оцінити чисельності населення, але методика буде інша
Держстат планує дізнатись кількість населення в Україні
фото: РБК-Україна

При оцінці кількості населення можна використовувати дані як банків, так і мобільних операторів та державних реєстрів

Державна служба статистики до кінця цього року має намір провести оцінку чисельності населення України. Така оцінка не замінить перепис, але стане найкращим із можливих рішень у нинішніх умовах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю голови Держстату Арсена Макарчука в «Інтерфакс-Україна».

«Ми опинилися в ситуації, коли не знаємо, скільки у країні живе людей. І маємо шукати інші підходи для розрахунку чисельності населення. Маємо провести цю оцінку де-факто з нуля, коли немає єдиного надійного джерела, яке може нам забезпечити дані для оцінки», – розповів він.

За словами очільника відомства, до 2022 року при обчисленні чисельності населення Держстат спирався на дані перепису ще 2001 року. На ці дані накладались також дані щодо природного та міграційного руху населення: скільки померло, скільки народилося, скільки переїхало.

В умовах повномасштабної російської агресії така оцінка класичним методом неможлива, бо існує прогалина з 2022 року й закрити її немає змоги. Особливо це стосується виїзду за кордон, оскільки деякий час документи перевірялися, але дані в базу не вносились. 

Водночас він зауважив, що є багато інших даних, які у комплексі можна використати для проведення такої оцінки.

«Всі ці дані самі по собі ні про що не говорять, але якщо ми побудуємо модель, яка допоможе нам звести їх всі в одній точці, взаємно перевірити і вийти на певну цифру, ми зможемо зробити обґрунтоване припущення щодо кількості населення України. Воно не замінить собою перепис, але це буде найкраще з того, що наразі можливо. Мені здається, що в нас є всі можливості для того, щоб це зробити навіть в умовах війни», – наголосив Макарчук.

Голова Держстату згадав дані державних реєстрів, які суттєво покращились за час війни. Хоча, додав він, ці дані не геолокують людину: вона може бути у відповідному реєстрі в одному населеному пункті, а фактично проживати в іншому.

Також можна також використати дані мобільних операторів. Вони теж є неідеальними, оскільки люди можуть користуватись послугами кількох мобільних операторів. Крім цього є певні нюанси, які стосуються віднесення людини до якогось конкретного місця проживання.

Макарчук також згадав про можливість використати із дотриманням банківської таємниці дані банків, які знають, де знаходяться їхні клієнти, бо можуть бачити їхні операції в POS-мережі, фіксують звернення клієнтів до відділення. Також існують, зокрема, статистичні дані щодо кількості спожитих продуктів харчування в певній місцевості, за якими можна робити певні припущення щодо кількості населення, яке там прожива

Він підкреслив, що запит на оцінку чисельності населення є одним із наймасовіших. Кількістю людей, що проживають в Україні, цікавляться як органи влади та місцевого самоврядування, так і бізнес й громадяни.

«В нас є три головних показники, які цікавлять всіх: ВВП, інфляція і чисельність населення та його статево-віковий склад», – підсумував Арсен Макарчук.

Зазначимо, що демографічна структура біженців змінюється. Якщо на початку війни більшість становили жінки та діти, то тепер зростає частка чоловіків, зокрема тих, хто має право виїзду з України – багатодітних батьків, людей з інвалідністю та осіб похилого віку.

Нагадаємо, що 26 серпня уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку.

Читайте також:

Теги: біженці населення кордон Україна документи інфляція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Більшість тих хто обговорює 5 статтю її не читали, як і Статут НАТО цілком
Здається, що більшість тих, хто обговорює 5 статтю, її не читали
23 серпня, 14:35
Путін повторює свій підступний маневр
Підступна пропозиція: території в обмін на мир
9 серпня, 21:44
Леонід Кучма відзначає 87 років
Кучмі – 87 років: яскраві цитати, знакові справи та попередження про маніяка
9 серпня, 08:17
Путін запропонував припинити бойові дії, якщо Україна добровільно вийде з Донецької та Луганської областей
Путін перед зустріччю з Трампом запропонував обмежене перемир’я з Україною – The Economist
9 серпня, 20:58
Будь-яке мирне врегулювання без надійних гарантій безпеки та міжнародного контролю стане лише паузою перед новим вторгненням
Росія нападе на Харків, якщо Україна відступить з Донеччини та Луганщини – Sky News
9 серпня, 21:48
Є декілька порад, як убезпечити свої гроші при покупках в магазині
Як сходити в супермаркет та не потрапити в халепу: поради Держпродспоживслужби
22 серпня, 12:22
Путін пішов на певний «компроміс» порівняно з умовами, висунутими у червні 2024 року
Reuters: Путін висунув нові умови миру
22 серпня, 14:27
Серед трьох обов'язкових дисциплін безпроблемними виявилися історія та українська мова
НМТ-2025: названо лідерів та аутсайдерів серед обраних предметів для іспиту
25 серпня, 22:11
Гарантії безпеки обговорювалися 18 серпня на зустрічі у Білому домі
Мелоні назвала головний пріоритет у переговорах про гарантії безпеки для України
Вчора, 17:49

Суспільство

«Зараз будемо тебе розстрілювати». Ексмер Херсона розповів про полон, катування та почуття провини
«Зараз будемо тебе розстрілювати». Ексмер Херсона розповів про полон, катування та почуття провини
Командувач Сил безпілотних систем прокоментував заборону на в'їзд до Угорщини
Командувач Сил безпілотних систем прокоментував заборону на в'їзд до Угорщини
Держстат до кінця року планує оцінити чисельності населення, але методика буде інша
Держстат до кінця року планує оцінити чисельності населення, але методика буде інша
Київську митрополію УПЦ визнано афілійованою з Російською церквою
Київську митрополію УПЦ визнано афілійованою з Російською церквою
Україну не буде кому відбудовувати? Міграційна служба засмутила прогнозом повоєнної економіки
Україну не буде кому відбудовувати? Міграційна служба засмутила прогнозом повоєнної економіки
Стало відомо, в якій області українці найчастіше розлучаються через суд
Стало відомо, в якій області українці найчастіше розлучаються через суд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
5347
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність
5183
РФ масовано атакувала Київ: вже 18 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
2199
У Києві повітряна тривога, яка оголошувалася після масованої атаки, тривала понад дві години
1895
Втрати ворога станом на 28 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Сьогодні, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Сьогодні, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua