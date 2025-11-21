Україна направляє делегацію на сесію Міжнародної морської організації: розпорядження президента

Глава делегації уповноважений за погодженням із МЗС вносити зміни до складу

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження №126/2025-рп, яким утворив офіційну делегацію України для участі в 34-й Асамблеї Міжнародної морської організації (IMO). Захід відбудеться з 24 листопада по 3 грудня 2025 року в Лондоні, Велика Британія, пише «Главком».

Склад делегації:

Олексій Кулеба – віце-прем'єр-міністр з відновлення України, глава делегації;

Валерій Залужний – посол України у Великій Британії, заступник глави делегації;

Людмила Андрієнко – радник МЗС України;

Андрій Кашуба – заступник міністра розвитку громад;

Микола Кравчук – голова Держслужби морського транспорту;

Ярослав Мошкола – радник Посольства України у Великій Британії;

Альона Шкрум – перший заступник міністра розвитку громад.

Глава делегації уповноважений за погодженням із МЗС вносити зміни до складу та залучати експертів у разі потреби.

Українська делегація братиме участь у переговорах та голосуваннях, що мають значення для подальшого функціонування морських перевезень, судноплавства та інфраструктурної політики.

Як відомо, Міжнародна морська організація – спеціалізована установа ООН, яка займається питаннями міжнародного судноплавства. Вона здійснює правове регулювання міжнародного торговельного судноплавства у технічній сфері, забезпеченні охорони людського життя на морі, в галузі запобігання забрудненню моря і атмосфери з суден, встановленні режиму відповідальності за шкоду, завдану третім особам забрудненням з суден.

Штаб-квартира ІМО розташована в Лондоні. Членами організації є 174 держави.

Основні завдання IMO:

безпека судноплавства – розробка міжнародних стандартів для запобігання аваріям та катастрофам на морі;

запобігання забрудненню моря – регулювання викидів шкідливих речовин із суден;

юридичні питання – розробка міжнародних договорів та правил мореплавства;

полегшення морського транспорту – спрощення процедур і документів для перевезення вантажів.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач Збройних сил України та посол в Британії Валерій Залужний став постійним представником України при Міжнародній морській організації.