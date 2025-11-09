Головна Світ Політика
Британські військові допоможуть захистити Бельгію від вторгнень дронів – ВВС

Максим Бурич
Британські військові допоможуть захистити Бельгію від вторгнень дронів – ВВС
Сер Річард Найтон не підтвердив безпосередню причетність Росії до вторгнень, але зазначив, що «ймовірно», що вони були санкціоновані Москвою
фото: скріншот з відео

Після закриття аеропорту Завантем через появу невідомих дронів, Велика Британія терміново відправляє обладнання та персонал на прохання Бельгії

Велика Британія оперативно відправляє військових та обладнання до Бельгії для посилення її протидронної оборони. Рішення було ухвалене після того, як бельгійський повітряний простір зазнав вторгнень дронів, у здійсненні яких підозрюють Росію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Новий головнокомандувач збройних сил Великої Британії сер Річард Найтон повідомив, що його бельгійський колега звернувся по допомогу на початку цього тижня.

У четвер увечері головний аеропорт Бельгії Завантем був змушений тимчасово закритися після того, як поблизу помітили дрони. Їх також фіксували над військовими базами.

Сер Річард Найтон підтвердив, що спорядження та особовий склад вже в дорозі. Рішення про допомогу було прийнято спільно з міністром оборони Джоном Гілі.

Велика Британія разом із союзниками по НАТО допоможе Бельгії, «надавши наше обладнання та можливості». Також на прохання Брюсселя про підтримку у заходах проти дронів заявило й Міністерство оборони Німеччини.

Сер Річард Найтон не підтвердив безпосередню причетність Росії до вторгнень, але зазначив, що «ймовірно», що вони були санкціоновані Москвою. Він назвав Росію «найбільш нагальною загрозою зараз» для Європи.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен раніше визнав, що прямих доказів немає, проте наголосив: «Спочатку дрони, що літали над нашими військовими базами, вважалися нашою проблемою. Тепер це стало серйозною загрозою, яка впливає на цивільну інфраструктуру в багатьох європейських країнах».

Сер Річард додав, що Росія здійснювала саботаж і вбивства на території Великої Британії, і так звана гібридна війна є тією сферою, де «нам [Великій Британії] потрібно зміцнити себе».

Збої в аеропорту Завантем призвели до того, що близько трьох тисяч пасажирів Brussels Airlines постраждали, а перевізник зіткнувся зі «значними витратами» через скасування або перенаправлення десятків рейсів. Протягом останніх місяців низка спостережень дронів спричинила значні перебої в авіасполученнях по всій Європі, зокрема у Швеції, Норвегії та Данії.

Нагадаємо, у Бельгії фіксують зростання кількості інцидентів із дронами. За останні дні безпілотники неодноразово помічали над аеропортами Брюсселя та Льєжу, а також поблизу військових об’єктів. 

