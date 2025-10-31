Британський шок-цінник: у Лондоні квартира у 10 кв.м продається за 300 тис. євро

Мініатюрна квартира-студія розташована поблизу Стемфорд Брідж у районі Челсі в Лондоні

У самому серці Лондона, в одному з найпрестижніших районів столиці, виставлено на продаж крихітну квартиру-студію площею трохи більше 10 кв. м. За цю компактну нерухомість просять понад 300 тисяч євро (еквівалент 270 000 фунтів стерлінгів). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на stirileprotv.ro.

Студія площею 10,2 кв. м розташована в районі Найтсбрідж (Knightsbridge) – розкішному житловому та торговому кварталі, поруч із такими легендарними локаціями, як універмаг Harrods та знаменитий стадіон «Стемфорд Брідж».

Незважаючи на мізерну площу, у квартирі вмістилися: місце для ліжка, невелика кухонна зона з духовкою та раковиною, власна ванна кімната.

Крім того, мешканці мають доступ до служби ресепшн та допомоги жильцям, а поруч розташовані три станції метро: South Kensington, Sloane Square та Knightsbridge.

Лондон шокує цінами на житло Jam Press/GrowPortfolio

За словами ріелторів, ця нерухомість не призначена для постійного проживання, а скоріше орієнтована на покупців першого житла, які прагнуть закріпитися у центрі Лондона, або інвесторів, які бажають мати невелику власну локацію в ексклюзивному центральному районі.

Запитувана ціна – 270 тис фунтів стерлінгів – яскраво підкреслює величезний розрив між ринком нерухомості елітного Лондона та інших регіонів Великої Британії.

У маленькій квартирі знайшлось місце туалету та умивальнику

До слова, міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз була змушена вибачитися перед прем'єр-міністром після того, як стало відомо, що вона здавала в оренду свій сімейний будинок без необхідної ліцензії. Рейчел Рівз незаконно здавала в оренду свій будинок на півдні Лондона.