Ринок чаю: між виробниками виникла шалена конкуренція, хто у лідерах

Індія та Японія наростили поставки попри падіння світового обсягу

Згідно із оцінками проєкту World's Top Exports, обсяг світового експорту чаю у 2024 році (товарна позиція «Чай зі смако-ароматичними добавками або без них») становив близько $7,6 млрд. Це демонструє зниження експорту на 5,7% порівняно з попереднім роком. Про це пише «Главком».

Попри загальне падіння обсягів, конкуренція серед провідних постачальників залишається надзвичайно високою. Трійку лідерів за обсягами експорту склали азійські та африканські країни.

Найбільшими експортерами чаю виступають Китай ($1,42 млрд 2024 року), Шрі-Ланка ($1,41 млрд) і Кенія ($1,41 млрд).

Окрім трійки лідерів, до десятки найбільших світових експортерів увійшли: Індія ($816,9 млн), Польща ($265,2 млн), Японія ($242,6 млн)

Німеччина ($235,1 млн), ОАЕ ($173,5 млн), Велика Британія ($137,5 млн), В'єтнам ($113,7 млн)

Особливу увагу привертає динаміка зростання поставок. Серед провідних експортерів, найбільше зростання продемонстрували: Індія (+15,5% до 2023 року), Японія (+15,1% до 2023 року).

Ці дані свідчать про те, що, хоча глобальний ринок чаю скорочується, окремі країни, як Індія та Японія, активно нарощують свою присутність у світовій торгівлі.

