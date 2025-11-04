Головна Світ Економіка
Ринок чаю: між виробниками виникла шалена конкуренція, хто у лідерах

Ірина Озтурк
Ірина Озтурк
Ринок чаю: між виробниками виникла шалена конкуренція, хто у лідерах
Обсяги експорту чаю Китаю, Шрі-Ланки та Кенії майже рівні
Індія та Японія наростили поставки попри падіння світового обсягу

Згідно із оцінками проєкту World's Top Exports, обсяг світового експорту чаю у 2024 році (товарна позиція «Чай зі смако-ароматичними добавками або без них») становив близько $7,6 млрд. Це демонструє зниження експорту на 5,7% порівняно з попереднім роком. Про це пише «Главком».

Попри загальне падіння обсягів, конкуренція серед провідних постачальників залишається надзвичайно високою. Трійку лідерів за обсягами експорту склали азійські та африканські країни.

Найбільшими експортерами чаю виступають Китай ($1,42 млрд 2024 року), Шрі-Ланка ($1,41 млрд) і Кенія ($1,41 млрд).

Окрім трійки лідерів, до десятки найбільших світових експортерів увійшли: Індія ($816,9 млн), Польща ($265,2 млн), Японія ($242,6 млн)
Німеччина ($235,1 млн), ОАЕ ($173,5 млн), Велика Британія ($137,5 млн), В'єтнам ($113,7 млн)

Особливу увагу привертає динаміка зростання поставок. Серед провідних експортерів, найбільше зростання продемонстрували: Індія (+15,5% до 2023 року), Японія (+15,1% до 2023 року).

Ці дані свідчать про те, що, хоча глобальний ринок чаю скорочується, окремі країни, як Індія та Японія, активно нарощують свою присутність у світовій торгівлі.

Раніше стали відомі найбільші аграрні компанії України. У першому півріччі 2025 року десять найбільших компаній галузі сукупно отримали 118,1 млрд грн виручки. До топ-10 ввійшли експортери зерна та олійних культур, а також виробники м’яса птиці. Безумовним лідером є ТОВ «Вінницька птахофабрика» – флагманський актив агрохолдингу МХП. За шість місяців 2025 року ця компанія заробила 26,8 млрд грн, що на 17,7% більше, ніж у найближчого конкурента. За пів року компанія вже досягла 54% від торішнього доходу (2024 рік – 49,7 млрд грн). 

