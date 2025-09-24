Головна Країна Суспільство
Україні потрібні нові технології протидії дронам – Залужний

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Головнокомандувач ЗСУ про втрати від БпЛА та майбутнє бойових систем
фото: Генштаб ЗСУ

Ударні дрони спричиняють більшість втрат серед особового складу та техніки, а нові технології допоможуть мінімізувати ризики на фронті

Майже 80% втрат особового складу та військової техніки на фронті спричиняють ударні дрони та розвідувально-вогневі комплекси. Українські війська потребують нових технологічних рішень для підвищення виживання та мінімізації втрат. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на матеріал Валерія Залужного для «Дзеркала тижня».

Українські військові потребують систем та засобів, які ефективно захищатимуть особовий склад на передовій. З розвитком штучного інтелекту на фронті з’являються спочатку напівавтономні, а згодом і повністю автономні ударні системи, які створюють новий рівень загроз. 

На його думку, такий підхід дозволить скоротити втрати від атак дронів і розвідувально-вогневих комплексів. Однак на сьогоднішньому рівні розвитку безпілотних систем це поки що неможливо реалізувати у великих масштабах. Традиційна тактика «штурмових атак» все ще потребує присутності військових, хоч і в меншій кількості.

«Єдиний вихід сьогодні полягає у якнайшвидшому винайденні засобів чи систем, які підвищать виживання особового складу. Все це, звісно, напряму пов’язане з питаннями мобілізації та підготовки», – наголошує Залужний.

Він додає, що необхідно не лише розробляти нові технології, а й переглянути структуру та способи застосування Збройних сил у частині протидії дронам. Раніше увага зосереджувалася на захисті від артилерії, авіації чи стрілецької зброї, а сьогодні ключовим стає протидія саме БпЛА.

«Станом на сьогодні саме застосування ударних БпЛА спричиняє майже 80% втрат серед особового складу й техніки. Це свідчить про те, що засоби захисту попереднього періоду, такі як фортифікаційне обладнання, бронювання бойових машин, навіть індивідуальний бронезахист, нівельовані масштабом застосування, летальністю й точністю сучасних БпЛА. Усе це ставить під питання й підготовку до бойових дій, де тренування людських якостей не досягне швидкості реакції й точності роботизованої системи, що керується штучним інтелектом» , – відзначив ексголовком. 

Залужний підсумовує: поки Росія застосовує технології та закидує передові позиції особовим складом, Україні слід шукати нові способи стримування летальної сили сучасної зброї.

Нагадаємо, що німецька компанія Quantum Systems розширює свою діяльність в Україні, відкриваючи нові виробничі потужності на секретних об'єктах. Ця співпраця поєднує бойовий досвід українських військових із захищеними німецькими технологіями. 

