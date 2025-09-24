Головна Країна Політика
Залужний вперше прокоментував курську операцію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Залужний вперше прокоментував курську операцію
За словами Залужного, ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить необхідного успіху стороні, яка атакує
фото: Telegram/Валерій Залужний

ЗМІ повідомляли, що колишній головком був проти наступу в Курській області

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уперше публічно прокоментував проведення курської операції. Він наголосив, що такі дії, якщо вони виправдані передусім людськими втратами, з обмеженими цілями, можна провести. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на статтю ексголовкома для «Дзеркала тижня».

За словами Залужного, практика показала, що ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить необхідного успіху стороні, яка атакує. «Війська, що оборонялися, зуміли скористатися і технологічними, і тактичними перевагами і з часом не тільки не дали тактичному прориву перерости в оперативний успіх, а й згодом самі здійснили тактичне просування – також без оперативного успіху. Ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була надто високою», – каже він.

Раніше повідомлялося, що Валерій Залужний був проти наступу в Курській області. Залужний поставив під сумнів наміри українського керівництва наступати на Курщину, коли на початку минулого року ознайомився з пропозиціями президента. Він вважав наступ надто ризикованим, оскільки не було достатньо обґрунтованих планів подальших дій на цих територіях.

Нагадаємо, курську операцію, яка триває вже понад рік, готували три-чотири людини. За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, до планування була допущена «дуже обмежена кількість осіб». Навіть командири, каже Сирський, не знали – де і коли будуть відбуватися дії.

До слова, російські силовики затримали кількох чиновників із трьох областей, що межують з Україною. Кремль намагається звинуватити їх у провалі оборони Курщини.

Теги: Валерій Залужний Курщина наступ

