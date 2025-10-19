Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 20 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святого великомученика Артемія Антіохійського

20 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Артемія. Це свято присвячене вірі та мужності воєначальника, який прийняв мученицьку смерть за християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 20 жовтня 2025 року.

Зміст

Релігійне свято та його історія

День пам’яті святого великомученика Артемія Антіохійського

Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2025: традиції та молитва фото 1

20 жовтня (за новим стилем) православна церква вшановує пам'ять святого Артемія. Він жив у IV столітті, був видатним воєначальником Римської імперії та займав посаду дуки (намісника) Єгипту, бувши сподвижником імператора Костянтина Великого. Коли імператор Юліан Відступник відновив язичництво та гоніння на християн, Артемій виступив на захист вірян. За це його схопили, піддали жорстоким тортурам, але він не відмовився від Христа. Святий Артемій прийняв мученицьку смерть у 362 році в Антіохії. За свою непохитність він був зарахований до лику великомучеників.

Молитви дня

О, святий великомученику Артемію, ти за Христа життя своє віддав і віру свою непохитно зберіг! Моли Бога за нас, грішних. Зміцни нас у боротьбі з ворогами видимими й невидимими, подай нам мужність і силу духу, щоб ми могли наслідувати твоє життя та відвагу. Допоможи нам у скорботах і визволи від усякої напасті.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо в день Артемія на деревах видно іній – чекайте на теплу зиму.
  • Вітер дме зі сходу – до швидкого похолодання та ранньої, холодної зими.
  • Якщо день сонячний і безхмарний – тепло протримається ще досить довго.
  • Артемія вважали покровителем людей, які несуть військову службу, а також захисником від випадкової смерті.

Читайте також:

Теги: православна церква календар релігія свято свята традиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 вересня, 00:00
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 вересня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 29 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 29 вересня 2025: традиції та молитва
28 вересня, 20:00
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 вересня, 00:00
Місячний календар на жовтень 2025: дати нового та повного Місяця
Місячний календар на жовтень 2025: дати нового та повного Місяця
30 вересня, 23:00
Яке релігійне свято відзначається 4 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 4 жовтня 2025: традиції та молитва
3 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 15 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 15 жовтня 2025: традиції та молитва
14 жовтня, 22:00
Українська православна церква Київського патріархату відзначає 30-ту річницю інтронізації патріарха Філарета
30 років на престолі. Оголошено розклад заходів вшанування святійшого патріарха Філарета
17 жовтня, 17:51
Українська православна церква Київського патріархату відзначає 30-ту річницю інтронізації патріарха Філарета
У Володимирському соборі відбулося святкування 30-річчя інтронізації Патріарха Філарета
Сьогодні, 13:42

Суспільство

Дніпро: надзвичайники врятували 17-річну дівчину, яка стрибнула з Амурського мосту
Дніпро: надзвичайники врятували 17-річну дівчину, яка стрибнула з Амурського мосту
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2025: традиції та молитва
Прогноз погоди на тиждень 20–26 жовтня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 20–26 жовтня 2025 року
Патріарх Філарет склав заповіт (документ)
Патріарх Філарет склав заповіт (документ)
У Володимирському соборі відбулося святкування 30-річчя інтронізації Патріарха Філарета
У Володимирському соборі відбулося святкування 30-річчя інтронізації Патріарха Філарета
Для чого графіки відключень? Роз’яснення Міненерго
Для чого графіки відключень? Роз’яснення Міненерго

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Вчора, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua