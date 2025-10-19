Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2025: традиції та молитва
Свята 20 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святого великомученика Артемія Антіохійського
20 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Артемія. Це свято присвячене вірі та мужності воєначальника, який прийняв мученицьку смерть за християнські переконання.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 20 жовтня 2025 року.
Зміст
Релігійне свято та його історія
День пам’яті святого великомученика Артемія Антіохійського
20 жовтня (за новим стилем) православна церква вшановує пам'ять святого Артемія. Він жив у IV столітті, був видатним воєначальником Римської імперії та займав посаду дуки (намісника) Єгипту, бувши сподвижником імператора Костянтина Великого. Коли імператор Юліан Відступник відновив язичництво та гоніння на християн, Артемій виступив на захист вірян. За це його схопили, піддали жорстоким тортурам, але він не відмовився від Христа. Святий Артемій прийняв мученицьку смерть у 362 році в Антіохії. За свою непохитність він був зарахований до лику великомучеників.
Молитви дня
О, святий великомученику Артемію, ти за Христа життя своє віддав і віру свою непохитно зберіг! Моли Бога за нас, грішних. Зміцни нас у боротьбі з ворогами видимими й невидимими, подай нам мужність і силу духу, щоб ми могли наслідувати твоє життя та відвагу. Допоможи нам у скорботах і визволи від усякої напасті.
Амінь
Народні вірування та прикмети
Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:
- Якщо в день Артемія на деревах видно іній – чекайте на теплу зиму.
- Вітер дме зі сходу – до швидкого похолодання та ранньої, холодної зими.
- Якщо день сонячний і безхмарний – тепло протримається ще досить довго.
- Артемія вважали покровителем людей, які несуть військову службу, а також захисником від випадкової смерті.
