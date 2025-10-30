Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

31 жовтня православна церква вшановує пам'ять святих апостолів від 70-ти: Стахія, Амплія, Урбана, Наркиса, Апеллія та Аристовула. Це свято присвячене учням апостола Павла, які несли слово Боже після П'ятидесятниці.

Зміст

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 31 жовтня 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих апостолів Стахія, Амплія та інших

Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2025: традиції та молитва фото 1

31 жовтня православна церква вшановує пам'ять шести апостолів від 70-ти, які були обрані самим Ісусом Христом для проповіді. Вони згадуються апостолом Павлом у його Посланні до Римлян.

Апостол Стахій був поставлений першим єпископом Візантії самим апостолом Андрієм Первозванним. Він ревно проповідував Євангеліє, навертаючи до християнства багатьох жителів міста.

Апостол Амплій був єпископом у місті Діосполісі (Лідда), а потім у Віфінії, де зазнав мученицької смерті.

Апостоли Урбан, Наркис, Апеллій та Аристовул також служили Церкві, приймали єпископські кафедри у різних містах і багато з них загинули мученицькою смертю за свою віру.

Їхнє служіння стало важливим кроком у розповсюдженні християнства після смерті та воскресіння Христа.

Молитви дня

О, святі апостоли Стахію, Амплію, Урбане, Наркисе, Апеллію та Аристовуле! Ви, що були свідками істини і учнями Христовими! Моліть Всемилостивого Бога за нас, щоб Він дарував нам укріплення у вірі, допомогу в добрих справах і наставив нас на шлях спасіння. Захистіть нас від ворогів видимих та невидимих і випросіть у Господа мир для Церкви та нашої землі. Амінь.

Народні вірування та прикмети

Цей день у народі часто називали Передзим’ям, оскільки кінець жовтня вважався межею між осінню та зимою.

  • Ясний і сонячний день – зима буде вітряною.
  • Птахи насупилися і сидять тихо – насувається негода.
  • Горобці цвірінькають гучно – чекайте на теплу погоду.
  • Якщо на цибулі багато лушпиння – зима буде морозною.

Цей день вважався сприятливим для будь-якої роботи, до якої людина має хист, а також для догляду за домашньою птицею.

