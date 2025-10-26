Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 27 жовтня в церковному календарі – День пам’яті Преподобного Нестора Літописця

27 жовтня православна церква вшановує пам'ять Преподобного Нестора Літописця.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 27 жовтня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті Преподобного Нестора Літописця

Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2025: традиції та молитва фото 1

Преподобний Нестор Літописець був ченцем Києво-Печерського монастиря, який жив у XI столітті. Він є видатним давньоруським істориком та письменником. Його життя та діяльність відзначаються потужною відданістю вірі та величезним внеском у розвиток давньоруської культури та історіографії. Нестор є автором «Повісті минулих літ» — одного з найважливіших джерел для вивчення історії Київської Русі. Його пам'ять вшановується як символ української писемності та мови.

Молитви дня

О, Преподобний Отче Несторе, Літописче преславний! Ти, що розумом і серцем пройнявся істиною Божою і передав нам у слові мудрість минулих віків, моли Христа Бога, щоб і ми, наслідуючи твоє життя і подвиги, зберігали мову та віру, передану нашими предками. Допоможи нам пізнати історію народу свого і укріпити державу нашу.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день Несторів день і вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде зима:

  • Тихий і безвітряний день – до лагідної та м'якої зими.
  • Якщо дощить або мряка – чекайте на сніжну й теплу зиму.
  • Якщо вітер холодний, різкий – прийдуть ранні морози.
  • Червоне небо на заході сонця – осінь затягнеться.
  • Зоряне небо вночі – чекайте ранньої зими.

Читайте також:

