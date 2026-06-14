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Яке релігійне свято відзначається 15 червня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Яке релігійне свято відзначається 15 червня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 15 червня в церковному календарі – День пам’яті святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Русі

15 червня православна церква вшановує пам'ять святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Русі. Це свято присвячене духовному просвітителю, який заклав тривалий фундамент християнської віри на українських землях та брав безпосередню участь у Хрещенні Русі.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 15 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Русі

Яке релігійне свято відзначається 15 червня 2026: традиції та молитва фото 1

15 червня православна церква згадує святителя Михаїла, першого митрополита Київського. Згідно з церковними переказами, наприкінці X століття він був надісланий Константинопольським патріархом до Корсуня, де охрестив святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Згодом митрополит прибув до Києва, де ревно проповідував Слово Боже, брав участь у поваленні язичницьких ідолів та масовому хрещенні киян у водах Дніпра та Почайни. За час свого служіння святитель Михаїл заснував перші храми, призначив єпископів у інші міста Русі та активно розбудовував церковне життя. Помер святитель близько 992 року, а його чесні мощі нині спочивають у Великій церкві Києво-Печерської лаври.

Молитви дня

О, святителю Христовий Михаїле, перший архіпастирю та просвітителю землі нашої! Споглянь із небесної висоти на нас, що смиренно до тебе припадають. Зміцни нашу віру, збережи наші храми та громади в єдності та мирі. Моли Милосердного Бога, щоб Він подарував державі нашій перемогу над ворогами, мир і благословення, а душам нашим – спасіння та велику милість. Захисти нас від усяких бід, хвороб та напастей твоїм святим заступництвом.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо вранці на траві багато роси – літо буде сонячним та багатим на врожай.
  • Якщо сонце на сході здається туманним – день буде безвітряним і спекотним.
  • Якщо горобці голосно цвірінькають і б'ються – невдовзі погода зміниться і піде дощ.
  • Якщо ввечері голосно сюрчать коники – наступний день буде теплим та ясним.

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Теги: православна церква календар традиції релігія свято свята

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