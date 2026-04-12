Нетаньягу заявив, що кампанія проти Ірану «ще не завершена»

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у суботньому телезверненні заявив, що воєнна кампанія проти Ірану триває, попри успішне досягнення низки стратегічних цілей. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

На тлі дипломатичних зусиль США та Тегерана в Пакистані, ізраїльський лідер підкреслив, що режим у Тегерані наразі критично ослаблений і фактично благає про припинення вогню. Серед головних здобутків війни Нетаньягу назвав ліквідацію вищого керівництва Ірану, а також розгром його ракетного та ядерного потенціалу. Зокрема, він наголосив, що питання вивезення запасів збагаченого урану буде вирішене або дипломатичним шляхом, або силовими методами.

Паралельно з цим прем'єр повідомив про схвалення прямих перемовин із Ліваном, які мають відбутися наступного тижня у Вашингтоні. Ізраїльська сторона наполягатиме на підписанні фундаментальної мирної угоди, обов'язковою умовою якої є повне роззброєння «Хезболли». Водночас риторика очільника уряду дещо розбігається з настроями всередині країни: згідно з останніми опитуваннями, більшість ізраїльтян поки не поділяють впевненості влади в остаточній перемозі над Іраном.

Як відомо, в Ісламабаді триває дипломатичний марафон між делегаціями США та Ірану за посередництва пакистанської сторони. Попри загальну конструктивну атмосферу, сторони зіткнулися із серйозними розбіжностями у ключових питаннях безпеки.

До слова, адміністрація Дональда Трампа та уряд Лівану звернулися до Ізраїлю з проханням призупинити авіаудари по позиціях «Хезболли». Як повідомляє Axios, цей крок має стати «жестом доброї волі» напередодні важливих переговорів між Ізраїлем та Ліваном, що заплановані на наступний тиждень у Вашингтоні.