Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нетаньягу заявив, що кампанія проти Ірану «ще не завершена»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Заява прем'єр-міністр Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу пролунала на тлі перемовин між США та Іраном у Пакситані

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у суботньому телезверненні заявив, що воєнна кампанія проти Ірану триває, попри успішне досягнення низки стратегічних цілей. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

На тлі дипломатичних зусиль США та Тегерана в Пакистані, ізраїльський лідер підкреслив, що режим у Тегерані наразі критично ослаблений і фактично благає про припинення вогню. Серед головних здобутків війни Нетаньягу назвав ліквідацію вищого керівництва Ірану, а також розгром його ракетного та ядерного потенціалу. Зокрема, він наголосив, що питання вивезення запасів збагаченого урану буде вирішене або дипломатичним шляхом, або силовими методами.

Паралельно з цим прем'єр повідомив про схвалення прямих перемовин із Ліваном, які мають відбутися наступного тижня у Вашингтоні. Ізраїльська сторона наполягатиме на підписанні фундаментальної мирної угоди, обов'язковою умовою якої є повне роззброєння «Хезболли». Водночас риторика очільника уряду дещо розбігається з настроями всередині країни: згідно з останніми опитуваннями, більшість ізраїльтян поки не поділяють впевненості влади в остаточній перемозі над Іраном.

Як відомо, в Ісламабаді триває дипломатичний марафон між делегаціями США та Ірану за посередництва пакистанської сторони. Попри загальну конструктивну атмосферу, сторони зіткнулися із серйозними розбіжностями у ключових питаннях безпеки.

До слова, адміністрація Дональда Трампа та уряд Лівану звернулися до Ізраїлю з проханням призупинити авіаудари по позиціях «Хезболли». Як повідомляє Axios, цей крок має стати «жестом доброї волі» напередодні важливих переговорів між Ізраїлем та Ліваном, що заплановані на наступний тиждень у Вашингтоні.

Теги: Беньямін Нетаньягу Іран війна Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua