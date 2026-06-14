Прогноз погоди на тиждень 15 – 21 червня 2026 року
З 15 по 21 червня в Україні очікується тепла літня погода з поступовим підвищенням температури
Цього тижня в Україні переважатиме комфортна літня погода. На початку тижня в більшості регіонів утримається помірне тепло з періодичною хмарністю та локальними опадами, проте вже з середи температура повітря почне стрімко зростати, подекуди наближаючись до тридцятиградусної позначки. Найспекотнішими стануть вихідні дні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
15 червня
Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +10°..+13°, вдень +18°..+21°. Хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ.
- на півдні: Температура вночі +13°..+16°, вдень +23°..+26°. Переважно сонячно, без опадів.
- на заході: Температура вночі +9°..+12°, вдень +17°..+20°. Хмарно, короткочасні дощі.
- на сході: Температура вночі +12°..+15°, вдень +22°..+25°. Мінлива хмарність.
- у центрі: Температура вночі +11°..+14°, вдень +20°..+23°. Мінлива хмарність, місцями дощ.
- у Києві: Температура вночі +11°..+13°, вдень +19°..+20°. Мінлива хмарність, часом дощ.
16 червня
Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +11°..+13°, вдень +17°..+19°. Хмарно, невеликий дощ.
- на півдні: Температура вночі +14°..+17°, вдень +24°..+27°. Сонячно.
- на заході: Температура вночі +10°..+13°, вдень +18°..+21°. Мінлива хмарність, місцями дощ.
- на сході: Температура вночі +13°..+16°, вдень +23°..+26°. Хмарно з проясненнями.
- у центрі: Температура вночі +11°..+14°, вдень +20°..+23°. Мінлива хмарність, локальні дощі.
- у Києві: Температура вночі +11°..+13°, вдень +17°..+18°. Хмарно, вдень невеликий дощ.
17 червня
Середа. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +11°..+13°, вдень +21°..+24°. Переважно сонячно.
- на півдні: Температура вночі +14°..+17°, вдень +25°..+28°. Сонячно, без опадів.
- на заході: Температура вночі +10°..+13°, вдень +22°..+25°. Малохмарно.
- на сході: Температура вночі +13°..+16°, вдень +24°..+27°. Сонячно.
- у центрі: Температура вночі +12°..+15°, вдень +22°..+25°. Ясно.
- у Києві: Температура вночі +11°..+13°, вдень +22°..+23°. Сонячно, сухо.
18 червня
Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +11°..+13°, вдень +22°..+25°. Хмарно з проясненнями.
- на півдні: Температура вночі +15°..+18°, вдень +26°..+29°. Малохмарно.
- на заході: Температура вночі +11°..+14°, вдень +23°..+26°. Мінлива хмарність.
- на сході: Температура вночі +13°..+16°, вдень +25°..+28°. Переважно сонячно.
- у центрі: Температура вночі +12°..+15°, вдень +23°..+26°. Хмарно з проясненнями.
- у Києві: Температура вночі +11°..+13°, вдень +23°..+24°. Мінлива хмарність.
19 червня
П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +13°..+16°, вдень +25°..+28°. Сонячно.
- на півдні: Температура вночі +17°..+20°, вдень +28°..+31°. Спекотно, малохмарно.
- на заході: Температура вночі +12°..+15°, вдень +24°..+27°. Ясно.
- на сході: Температура вночі +15°..+18°, вдень +26°..+29°. Сонячно, без опадів.
- у центрі: Температура вночі +14°..+17°, вдень +25°..+28°. Переважно сонячно.
- у Києві: Температура вночі +14°..+16°, вдень +26°..+27°. Ясно.
20 червня
Субота. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +13°..+16°, вдень +25°..+28°. Ясно, без опадів.
- на півдні: Температура вночі +17°..+20°, вдень +29°..+32°. Спекотно та сонячно.
- на заході: Температура вночі +12°..+15°, вдень +25°..+28°. Сонячно.
- на сході: Температура вночі +15°..+18°, вдень +27°..+30°. Малохмарно.
- у центрі: Температура вночі +14°..+17°, вдень +26°..+29°. Сонячно.
- у Києві: Температура вночі +13°..+15°, вдень +26°..+27°. Сонячно.
21 червня
Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +15°..+18°, вдень +26°..+29°. Хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ.
- на півдні: Температура вночі +18°..+21°, вдень +30°..+33°. Спека, переважно сонячно.
- на заході: Температура вночі +14°..+17°, вдень +25°..+28°. Мінлива хмарність, місцями гроза.
- на сході: Температура вночі +16°..+19°, вдень +28°..+31°. Переважно сонячно.
- у центрі: Температура вночі +15°..+18°, вдень +27°..+30°. Мінлива хмарність.
- у Києві: Температура вночі +16°..+18°, вдень +28°..+29°. Хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ.
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